Oprogramowanie do wspomagania procesów produkcyjnych

poniedziałek, 02, kwiecień 2018

Odpowiednie oprogramowanie komputerowe jest w stanie skutecznie wspomagać przemysłowe procesy produkcyjne. Chodzi tutaj o systemy takie, jak PLM, MES, CAM, CAD, ERP, SCM i CMS. Warto również wspomnieć o symulatorach procesów i systemach klasy SCADA.

PLM

Programy klasy PLM (ang. Product Lifecycle Management) to systemy umożliwiające zarządzanie cyklem życia produktów. Dzięki rozwiązaniom tego typu zyskuje się wsparcie na każdym etapie powstawania i rozwoju produktów – koncepcja, projekt, produkcja. Fabryki, które mają wdrożone systemy PLM zyskują przede wszystkim możliwości w zakresie tworzenia nowych produktów i usług. Ważne jest przy tym nadzorowanie oraz kontrolowanie procesów związanych z projektowaniem i produkcją przy zapewnieniu doskonalenia procesów. Nie tylko ogranicza to koszty, lecz także poprawia jakość produkcji. Programy klasy PLM ułatwiają zapewnienie zgodności z szeregiem wymagań prawnych, które dotyczą wyrobów.

Proces powstawania wyrobu z reguły obejmuje trzy fazy życia produktu. Te fazy wspomaga również oprogramowanie PLM. Na początku umożliwia ono definiowanie wymagań, jakie muszą być spełnione przez produkt. Uwzględnia się przy tym szereg czynników w postaci oczekiwań klientów, a także możliwości produkcyjnych oraz czynników związanych z łańcuchem dostaw. W następnej kolejności odbywa się realizacja produktu przy odpowiednim zarządzaniu parametrami maszyn – form, tłoczni, pras itp. Produkcja jest odpowiednio planowana i kontrolowana z uwzględnieniem dostaw podzespołów i komponentów z gwarancją należytego magazynowania.

Oprogramowanie PLM w fazie IV wspomaga obsługę posprzedażną i serwis. Nie mniej ważne jest wspieranie kontroli jakości oraz zarządzanie danymi pochodzącymi od klientów. Chodzi przede wszystkim o reklamacje będące danymi wejściowymi przeznaczonymi do ciągłego doskonalenia procesów. Oprogramowanie jest również w stanie nadzorować korporacyjny rejestr produktów. Pozyskane dane obejmują nie tylko projekty, lecz także pomysły, projektowanie oraz obsługę i usunięcie produktu.

MES

Systemy klasy MES (ang. Manufacturing Execution Systems) są rozwiązaniami, które wykorzystują nie tylko informatykę, lecz także szereg urządzeń automatyki. Tym sposobem można efektywnie zbierać informacje w czasie rzeczywistym wprost z procesu łącznie ze stanowiskami produkcyjnymi. W następnej kolejności dane są przenoszone do obszaru biznesowego fabryki. Wiele aplikacji jest w stanie zbierać dane bezpośrednio z maszyn produkcyjnych oraz przy pomocy pracowników produkcyjnych. W efekcie zapewnione są natychmiastowe informacje zwrotne w zakresie stopnia realizacji produkcji. Zaleta takiego rozwiązania to szybka interwencja na wypadek zakłóceń procesu produkcyjnego. Dane niejednokrotnie wykorzystuje się do tworzenia wskaźników wydajności w odniesieniu do produkcji.

[...]

