RobotStudio Challenge

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 13, styczeń 2017 11:14 Jesteś studentem, pasjonujesz się dziedziną robotyki i automatyki? Rusza pierwsza edycja RobotStudio Challenge. Motyw przewodni konkursu, którego organizatorem jest firma ABB, to „zrobotyzowana linia produkcyjna", a zadaniem uczestników będzie stworzenie symulacji jej działania w programie ABB RobotStudio. Pula nagród, która czeka na najlepszych, to aż 24 000 złotych i szansa na miesięczny płatny staż w dziale robotyki ABB w Warszawie. Więcej...

25 lat firmy Dacpol

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 05, styczeń 2017 12:37 Rok 2017 jest szczególnym rokiem w historii działalności firmy DACPOL. Ćwierćwiecze to wyjątkowy Jubileusz i doskonała okazja do wspomnień i podsumowań.



Przyjemnie jest patrzeć wstecz z poczuciem, że okres ten wypełniony był dynamicznym rozwojem. Więcej...

O fotowoltaice podczas targów InEnerg® we Wrocławiu

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 05, styczeń 2017 10:30 Po raz kolejny jednym z głównych tematów targów InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna będzie fotowoltaika. W dniach 11 - 12 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu spotkają się kluczowe osobowości z branży w celu przedstawienia i omówienia najważniejszych kwestii dotyczących obecnej sytuacji oraz rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Od kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Wszystko wskazuje na to, że i Polska zaczyna rozumieć doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki. Dowodem na to jest aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych, która wynosi ponad 150 MWp, natomiast 5 lat temu było to zaledwie 2 MWp. Więcej...

List do redakcji

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 02, styczeń 2017 10:47 Szanowni Państwo,

chcielibyśmy przekazać kilka informacji z W.EG Polska, jako że sytuacja znacznie się zmieniła od czasu, kiedy ostatni raz wysyłaliśmy nasz komunikat.



Zgodnie z zapowiedziami, w ciągu kilku miesięcy rozwiązany został problem dramatycznego braku nowoczesnej powierzchni magazynowej w Poznaniu. Już od ponad 2 miesięcy działa nowy magazyn centralny Elektroskandia Polska. Trwa „docieranie się" całego systemu logistycznego, ale większość pracy jest za nami. Ogromny wysiłek włożony przez całą załogę przynosi pierwsze rezultaty. Wszystko odbyło się „w biegu", praktycznie bez przerywania bieżącego zaopatrzenia hurtowni. FEGA Poland też będzie beneficjentem tego nowoczesnego rozwiązania. Więcej...

Wesołych Świąt!

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 21, grudzień 2016 11:32 Wszystkim Naszym Czytelnikom oraz Partnerom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, szczęścia, pomyślności i samych sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2017. Redakcja

Szwajcarski „projekt budowlany stulecia”

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 19, grudzień 2016 09:09 11 grudnia pociąg ekspresowy z Zurychu do Lugano odbył pierwszy przejazd pasażerski, pokonując tunel długości 57 kilometrów, przecinający masyw Świętego Gotarda. Latem po 17 latach budowy, której koszt wyniósł około 11 mld euro, nastąpiło oficjalne otwarcie tunelu z udziałem m.in. kanclerz Niemiec, prezydenta Francji oraz premiera Włoch. Powszechnie uważa się, że jest to „projekt budowlany stulecia" w Szwajcarii. Więcej...

III edycja Forum „Bezpieczna Maszyna”.

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: poniedziałek, 12, grudzień 2016 14:27 6 grudnia 2016 r. odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Forum „Bezpieczna Maszyna". Tym razem Forum zagościło w murach Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gromadząc ponad 110 słuchaczy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. Uczestnikami Forum byli m.in.: projektanci, konstruktorzy, producenci, dostawcy i użytkownicy maszyn, a także służby bezpieczeństwa i utrzymania ruchu, pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształtowanie bezpiecznych warunków pracy. Więcej...

Siedziba Totalizatora z inteligentnym systemem automatyki budynkowej od ABB

Szczegóły Opublikowano: piątek, 09, grudzień 2016 08:56 ABB w Polsce dostarczyła instalacje systemu automatyki budynkowej do głównej siedziby Totalizatora Sportowego w Warszawie. Obiekt wyposażony został w urządzenia pracujące w inteligentnym systemie KNX, sterujące oświetleniem, roletami oraz temperaturą w pomieszczeniach. Głównym elementem sterującym są czujniki obecności, które monitorują i dostosowują poszczególne parametry do warunków panujących we wnętrzach obiektu. Budynek został już oddany do użytku.



W budynku Totalizatora, jako jednym z pierwszych w Polsce, zastosowano nowe czujniki obecności produkcji ABB. Pozwalają one dopasowywać temperaturę pomieszczenia, a także natężenie oświetlenia w zależności od poziomu światła zewnętrznego. System reguluje parametry, monitorując ruch w pomieszczeniach. Gdy pozostaje ono przez dłuższy czas puste, automatycznie włączany jest tryb eco, oszczędzający tym samym energię elektryczną. Więcej...

Prezes TIM SA nagrodzony przez Harvard Business Review

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 09, grudzień 2016 07:59 Krzysztof Folta zwyciężył w kategorii Lider Zmiany w konkursie Liderzy Jutra zorganizowanym przez ICAN Institute – wydawcę prestiżowego magazynu „Harvard Business Review Polska" – z okazji 20-lecia istnienia. Prezes Zarządu TIM SA otrzymał także nagrodą specjalną tego magazynu za niezłomność we wprowadzaniu firmy w erę rewolucji cyfrowej.



Zgodnie z założeniami, celem konkursu Liderzy Jutra 2016 było uhonorowanie przedsiębiorców, których Kapituła chciała nagrodzić osoby świadome odpowiedzialności za rolę, jaką mają do spełnienia w swym otoczeniu, i gotowe do pokonywania nowych wyzwań związanych z funkcjonowaniem nowoczesnej gospodarki, a tym samym - stanowiące godny do naśladowania wzór. Plebiscyt został objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju. Więcej...