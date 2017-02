Wśród zaprezentowanych produktów były dwie nowe przystawki termowizyjne do smartfonów – FLIR ONE trzeciej generacji, dwie nowe kamery termowizyjne z podwójnym czujnikiem do dronów oraz wzmocniona niewielka kamera termowizyjna dla techników i rzeczoznawców pracujących w domach i innych budynkach.

Jest to oprawa dedykowana dla technologii LED. TYTAN LED reprezentuje generację opraw NEXT GEN, wyróżniających się niezwykle wysoką skutecznością świetlną i charakteryzujących się najwyższą energooszczędnością (A++) oraz doskonałymi parametrami technicznymi.

Wykorzystując najnowszą technologię oraz wyspecjalizowaną wiedzę naszych ekspertów Lena Lighting S.A. wprowadza do oferty lampę nowej generacji do zastosowań przemysłowych - TYTAN LED.

Rok 2017 jest szczególnym rokiem w historii działalności firmy DACPOL. Ćwierćwiecze to wyjątkowy Jubileusz i doskonała okazja do wspomnień i podsumowań. Przyjemnie jest patrzeć wstecz z poczuciem, że okres ten wypełniony był dynamicznym rozwojem.

O fotowoltaice podczas targów InEnerg® we Wrocławiu

Po raz kolejny jednym z głównych tematów targów InEnerg® OZE + Efektywność Energetyczna będzie fotowoltaika. W dniach 11 - 12 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu spotkają się kluczowe osobowości z branży w celu przedstawienia i omówienia najważniejszych kwestii dotyczących obecnej sytuacji oraz rozwoju fotowoltaiki w Polsce.

Od kilkunastu lat na całym świecie mamy do czynienia z niezwykle dynamicznym rozwojem technik solarnych. Wszystko wskazuje na to, że i Polska zaczyna rozumieć doniosłość i przyszłościowy charakter tego sektora energetyki. Dowodem na to jest aktualna moc elektrowni fotowoltaicznych, która wynosi ponad 150 MWp, natomiast 5 lat temu było to zaledwie 2 MWp.

