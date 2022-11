Od redakcji 11/2022

Jubileuszowe TARGI ENEX

07, listopad 2022

W dniach 8–9 marca 2023 r. branża energetyczna spotka się w kieleckim ośrodku wystawienniczym na jubileuszowych XXV Międzynarodowych Targach Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. Rekordowa ostatnia edycja z udziałem wystawców z trzech kontynentów to znak, że ten obszar przemysłu rozwija się niesamowicie prężnie, a wymiana wiedzy jest cenna dla całego sektora gospodarki.

Targi ENEX już od dawna poszerzają granice, wychodząc poza Polskę. W poprzednim wydarzeniu udział wzięli wystawcy z krajów mocno stawiających na rozwój branży energetycznej, czyli z USA, Chin, Korei Południowej, Niemiec, Włoch, Holandii, Austrii, Hiszpanii, Węgier, Czech, Szwajcarii, Litwy i oczywiście z Polski. To tu przedsiębiorstwa prezentują osiągnięcia branży, fachowcy i specjaliści wymieniają się doświadczeniami, znajdują klientów i zawierają cenne umowy.

W Targach Kielce odbywają się premiery produktowe, zwiedzający mogą sprawdzić najnowsze rozwiązania dronowe, nowoczesne systemy montażowe i fotowoltaiczne, modele inwerterów i pomp ciepła, kompletne systemy grzewcze, a także stacje do ładowania samochodów elektrycznych i osprzęt elektroinstalacyjny. Podczas ostatniego wydarzenia uwagę przyciągały pokazy najnowszych modeli samochodów elektrycznych. W Strefie Elektromobilności prezentowały się: Tesla, Hyundai, Opel Mokka, Peugeot, Audi, Volkswagen, Skoda i Cupra Born.

Konferencje, fora i Strefa MiastOZE

W trakcie poprzednich edycji targów ENEX liczni zwiedzający korzystali ze specjalnej strefy wystawienniczej MiastOZE, które było miejscem branżowych spotkań oraz konsultacji inwestorów z wykonawcami i praktykami. Od lat grono oczekujące wiedzy uczestniczy także w Forum Fotowoltaicznym Solar+ i Ogólnopolskim Forum Pomp Ciepła. Podejmowane tematy to nie tylko nowości, lecz także problemy instalacyjne i nowatorskie sposoby wykorzystania fotowoltaiki oraz pomp ciepła. Konferencja Energia PL porusza kwestie związane z magazynowaniem energii. Z merytorycznych spotkań w ramach HEAT not LOST czerpią zarządy, przedstawiciele przedsiębiorstw przemysłowych, naukowcy oraz wszyscy, którzy dążą do poprawy efektywności energetycznej oraz produkcji energii w rozproszeniu.

Nowatorskość doceniana

W czasie targów ENEX są przyznawane nagrody i wyróżnienia za magazynowanie i zarządzanie energią, odnawialne źródła energii, sprzęt eksploatacyjny i narzędzia oraz konstrukcje OZE. Mocno zauważani są także autorzy najciekawszych aranżacji stoisk targowych i sposobu promocji, którzy otrzymują nagrodę TOP DESIGN. „Dobre praktyki w dobrych rękach” to z kolei docenienie za najlepsze realizacje energetyczne i ekologiczne w Polsce.

Źródło: TARGI KIELCE