Od redakcji 7/2021

Elastyczne paski LED

Szczegóły Opublikowano: piątek, 02, sierpień 2019 17:47

Nowy system elastycznych pasków LED firmy LEDVANCE ułatwia realizowanie wymagających projektów oświetleniowych. System umożliwia wiele rozwiązań, co pozwala na dowolność w projektowaniu.



Można wybrać komponenty z zabezpieczeniem lub bez, z możliwością ściemniania, w pięciu temperaturach barwowych (od 2700 K do 6000 K) i współczynniku oddawania barw (CRI) Ra nawet 90 oraz strumieniu świetlnym od 300 do 2000 lm/m. Paski elastyczne LEDVANCE są oferowane w trzech kategoriach cenowych: Superior Class, Performance Class i Value Class. Ich maksymalna trwałość wynosi 60 tys. godzin, a dodatkowo LEDVANCE udziela na produkty od 2 do 5 lat gwarancji.

Trzy kategorie produktów

Paski z kategorii Superior Class to oświetlenie najwyższej jakości o współczynniku oddawania barw (Ra) przekraczającym 90. Na każdym metrze pasków Superior Class umieszczono 140 diod, które zapewniają jednorodny strumień światła i równomierny rozsył na całej długości. Paski Superior z zabezpieczeniem mają szczelne obudowy o stopniu ochrony przed pyłem i wodą IP67, dlatego sprawdzają się w trudnych warunkach: na zewnątrz budynków i w zakurzonych, wilgotnych pomieszczeniach. Paski są objęte 5-letnią gwarancją, mają trwałość sięgającą 60 tys. godzin i certyfikat TÜV potwierdzający ich wysoką jakość oraz bezpieczną konstrukcję.

Modele pasków LEDVANCE z serii Performance również są certyfikowane przez TÜV, mają trwałość do 35 tys. godzin, współczynnik oddawania barw Ra 80, a w wersji z zabezpieczeniem spełniają wymagania przemysłowej normy IP66. LEDVANCE oferuje 3 lata gwarancji na paski tej kategorii.

Najbardziej atrakcyjna cenowo kategoria to paski LEDVANCE Value. Są uniwersalnym rozwiązaniem o dobrym stosunku jakości do ceny, przeznaczonym do podstawowych instalacji oświetleniowych. Również oferują współczynnik oddawania barw Ra 80 i występują także w wersji o stopniu ochrony IP65, a ich maksymalna trwałość została określona na 20 tys. godzin.

Akcesoria i dodatkowe komponenty

Nowy system LEDVANCE to kompletne rozwiązanie, które obejmuje szeroką gamę profili (otwarte lub z ramką, do instalacji sufitowej lub ściennej), osłon i zasilaczy LED z funkcją ściemniania i bez. Dostępne są również liczne akcesoria: złącza zasilające, złącza do pasków, zakończenia i wsporniki montażowe. System pasków LEDVANCE może być łączony z elementami innych uznanych producentów, co daje jeszcze większą dowolność i elastyczność zastosowań.

Projektowanie systemów oświetlenia wykorzystujących paski elastyczne LEDVANCE ułatwia konfigurator dostępny na stronie internetowej LEDVANCE. Przy jego pomocy można łatwo stworzyć małe i duże projekty dopasowane do różnych zastosowań. Po zakończeniu konfiguracji program przygotowuje listę elementów koniecznych do instalacji.

Paski LED firmy LEDVANCE są oferowane w zoptymalizowanych długościach i mają wstępnie podłączone przewody po obu stronach – można je łatwo i dowolnie skracać.

www.ledvance.pl