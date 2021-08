Od redakcji 7/2021

Układy zasilające OSRAM DEXAL

Szczegóły Opublikowano: piątek, 02, sierpień 2019 13:26

OSRAM Digital Systems przedstawia rodzinę układów zasilających do oświetlenia LED z inteligentnym interfejsem DEXAL, który pozwala na bezpośrednie podłączenie czujników oraz modułów bezprzewodowych do zasilacza i dwukierunkową wymianę danych pomiędzy urządzeniami.

Układy zasilające OSRAM z interfejsem DEXAL są podstawą nowoczesnych systemów oświetleniowych – mogą być wykorzystane w infrastrukturze inteligentnych budynków, sieciach IoT (ang. Internet of Things), jak również w autonomicznych oprawach oświetleniowych przy rozproszonych systemach sterowania. Opcja dwukierunkowej wymiany danych układów zasilających OSRAM DEXAL z modułami bezprzewodowymi oraz czujnikami otwiera nowe możliwości w dziedzinie sterowania i monitorowania oświetlenia. Interfejs DEXAL oparty jest na standardzie DALI-2, co zapewnia kompatybilność układów z urządzeniami sterującymi DALI. DEXAL jest standardem otwartym, więc mogą go stosować również inni producenci.

Dzięki wbudowanemu zasilaniu linii DALI zasilacze OSRAM Optotronic z interfejsem DEXAL umożliwiają tworzenie inteligentnej, bezprzewodowej infrastruktury oświetleniowej. W ten sposób każda oprawa może mieć swój moduł komunikacji bezprzewodowej. Rozwiązanie to obniża koszty okablowania sterującego, daje większą swobodę przy projektowaniu systemów oraz upraszcza montaż systemu oświetleniowego. Dodatkowe oszczędności uzyskuje się dzięki niskiemu zużyciu energii przez oprawy (układ DEXAL + czujnik lub moduł bezprzewodowy) w trybie „standby”.

Dwukierunkowa transmisja danych pomiędzy układem zasilającym a modułem bezprzewodowym pozwala na monitoring parametrów pracy oprawy przykładowo pod kątem temperatury. W przypadku awarii (zbyt wysoka temperatura) system sterowania może obniżyć moc oprawy, aby zapobiec jej uszkodzeniu. Dodatkowe informacje, takie jak aktywność czujników ruchu i zużycie energii mogą być wykorzystywane do optymalizacji działania systemu oświetleniowego czy też poprawy wykorzystania oświetlanej powierzchni.

Autonomiczne oprawy oświetlenia zewnętrznego, inteligentne budynki, sieci IoT to tylko nieliczne z wielu zastosowań układów zasilających OSRAM DEXAL. Szerokie portfolio (od układów liniowych przez kompaktowe aż po zasilacze do zastosowań zewnętrznych) daje możliwość wykorzystania tego nowoczesnego standardu w każdej aplikacji, zapewniając nowoczesne możliwości sterowania i monitoringu oraz obniżenie kosztów instalacji i eksploatacji.

Źródło: OSRAM