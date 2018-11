Wielkopolska stawia na inteligentne oświetleni

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Produkty Opublikowano: czwartek, 08, listopad 2018 13:24

Firma Signify (dawniej Philips Lighting) wdrożyła w 27 gminach w Wielkopolsce inteligentne oświetlenie LED. To pierwsze w Polsce wdrożenie systemu do zarządzania oświetleniem na tak dużą skalę.

Polska jest wciąż na początku drogi do wymiany oświetlenia na LED. Obecnie ok. 10% oświetlenia publicznego jest ledowe, a zaledwie 2% opraw jest zarządzanych zdalnie za pomocą systemu sterowania. Wymiana oświetlenia w 27 wielkopolskich gminach to kolejny etap projektu modernizacyjnego, który rozpoczęto w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim w 2017 r. Tylko w tych dwóch miastach wymieniono 2000 opraw. W przedsięwzięciu wzięły udział zarówno duże miasta, jak Jarocin, ale i niewielkie: Kramsk, Skulsk i Ceków-Kolonia.

– Gmina Ceków-Kolonia jest małą gminą, gdzie każdą wydaną złotówkę pożytkujemy w sposób rozsądny, racjonalny. Wymieniliśmy oświetlenie uliczne przy drodze wojewódzkiej, gdzie natężenie ruchu dobowo przekracza 10 000 pojazdów. Dziś wiem, że wymiana oświetlenia w miejscowości Kamień i Ceków zwiększyła zarówno bezpieczeństwo mieszkańców gminy, jak również osób, które tylko przez nią przejeżdżają. Po drugie gmina jest po prostu ładniejsza i estetyczniejsza. Po trzecie, wiem, że będzie taniej – mówi Mariusz Chojnacki, burmistrz gminy Ceków-Kolonia.

Podwyżka cen energii jest istotnym czynnikiem motywującym wymianę oświetlenia publicznego. Eksperci Signify podają, że gminy mogą zmniejszyć wydatki na energię elektryczną o co najmniej 50% przy samej wymianie opraw na LED. Kolejne oszczędności generuje połączenie opraw LED z inteligentnym systemem zarządzania, pozwalającym na personalizację oświetlenia w zależności od potrzeb danego miasta czy dzielnicy. Drugą, równie ważną sprawą, jest zwiększenie bezpieczeństwa, np. poprzez budowanie inteligentnych przejść dla pieszych.

– Prawidłowe oświetlenie przejść dla pieszych polega na tym, że oświetlamy nie samo przejście, lecz przede wszystkim sylwetkę pieszego. Inteligentne przejścia dla pieszych polegają na tym, że kiedy nie ma ruchu, oprawy są ściemnione, co pozwala na ograniczenie zuzycia energii elektrycznej. Natomiast w momencie, kiedy pieszy się do niego zbliża, sensory go wykrywają i rozświetlają całe przejście – wyjaśnia Piotr Nowiński, ekspert Signify ds. oświetlenia publicznego.

Wymiana oświetlenia na inteligentne to duży krok w stronę realizacji strategii smart city. System zarządzania oświetleniem można bowiem połączyć z wieloma innymi czujnikami i systemami, tworząc np. wspólny panel zarządzania i monitoringu dla wszelkiej miejskiej aktywności.

– Dziś oświetlenie może coraz więcej, można nim zdalnie zarządzać i sterować, można je wykorzystać np. do monitoringu albo kontroli miejsc parkingowych. Możliwości jest mnóstwo zarówno dla dużych jak i małych gmin, czego przykładem jest właśnie ten projekt – podsumowuje Maciej Witczak, prezes zarządu Oświetlenia Ulicznego i Drogowego.

Źródło: Signify N.V.