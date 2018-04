Warszawiacy chcą wytwarzać energię ze słońca

poniedziałek, 23, kwiecień 2018

Zainteresowanie Polaków odnawialnymi źródłami energii jest coraz większe. Ze względu na charakter zabudowy wiodącą technologią dla mikroinstalacji OZE, wśród mieszkańców dużych miast, jest fotowoltaika.

Na stołecznym rynku innogy Polska jest największym dostawcą tych rozwiązań dla prosumentów. W 2017 r. do warszawskiej sieci elektroenergetycznej przyłączono mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy prawie 2 MW, a w tym samym okresie innogy Polska zrealizowała inwestycje fotowoltaiczne o łącznej mocy 1,5 MW.

Rok 2018 zapowiada się również dobrze, m.in. za sprawą dofinansowania na odnawialne źródła energii przydzielanego przez Urząd Miasta Warszawy, w ramach którego mieszkańcy stolicy mogli ubiegać się nawet o 15 000 zł wsparcia. W stosunku do naboru z marca 2017 r. innogy odnotowała blisko 10% wzrost sprzedaży instalacji fotowoltaicznych, a łączna moc zainstalowana z podpisanych umów wynosi niespełna 1,1 MW. Zaobserwowano znaczny wzrost zainteresowania ze strony podmiotów biznesowych oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Przeciętna wielkość zakontraktowanych instalacji to 5–6 kW, ale największe mają nawet 20 kW. Pracownicy innogy Polska nie tylko przygotowali dla klientów projekty optymalnych instalacji dla danej lokalizacji, lecz także pomagali w dopełnianiu formalności związanych ze zdobyciem dofinansowania.

Dzięki możliwości otrzymania dofinansowania spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe coraz częściej efektywnie wykorzystują fotowoltaikę. Z jednej strony taka inwestycja podnosi wartość nieruchomości, a z drugiej wyprodukowana energia może być wykorzystana w częściach wspólnych realnie obniżając rachunki za energię elektryczną przez ponad 25 lat.

Dzięki dofinasowaniu, optymalnemu doborowi wielkości instalacji do profilu zużycia oraz właściwemu finansowaniu możliwe jest zrównoważenie korzyści i kosztów finansowania. A to sprawia, że instalacja nie będzie dodatkowym obciążeniem dla mieszkańców.

– Polacy są również coraz bardziej świadomi korzyści ekologicznych, które przynosi inwestycja w instalacje fotowoltaiczne. Systemy fotowoltaiczne zwiększają bowiem niezależność energetyczna prosumentów, pozwalając im w dużej mierze zaspokoić potrzeby energetyczne, co z kolei przekłada się na znacznie niższe rachunki za energię elektryczną. Dodatkowo produkcja energii przez instalację solarną nie przyczynia się do emisji zanieczyszczeń powietrza. Układ o mocy 3 kW umożliwia wyprodukowanie ponad 3000 kWh energii i oszczędność emisji CO 2 na poziomie ok. 2,4 tony w skali roku – komentuje Michał Skorupa, menedżer innogy Polska odpowiedzialny za rozwój fotowoltaiki.

Dzięki współpracy bankami klienci indywidualni mogą również kupić instalację fotowoltaiczną w dogodnym systemie ratalnym. Oferta umożliwia sfinansowanie nawet 100% wartości instalacji fotowoltaicznej.

Korzystanie z energii wyprodukowanej przez instalację fotowoltaiczną nie wiąże się z wymianą instalacji elektrycznej w budynku, a samo urządzenie jest bezobsługowe i praktycznie nie generuje kosztów eksploatacyjnych. Moduły fotowoltaiczne z oferty innogy Polska po 25 latach będą miały moc na poziomie 80% nominalnej mocy wyjściowej.

Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane przez innogy Polska w 2017 r. mogą wyprodukować rocznie ok. 1,5 GWh energii elektrycznej. Umowy podpisane tylko do końca marca 2018 r. mogą poprawić te wyniki o blisko 70%.

Źródło: innogy Polska