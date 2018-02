OZE: Rusza duży projekt fotowoltaiczny

piątek, 23, luty 2018 16:09

Firma z branży OZE Modus Energy rozpoczyna budowę 12 nowych elektrowni fotowoltaicznych w Polsce. Międzynarodowy holding Modus Group zainwestował 11 mln euro z funduszy private equity.

Wytwarzana przez zakłady energia będzie sprzedawana polskim dostawcom energii elektrycznej. 12 elektrowni słonecznych to pierwsze z przeszło 50 podobnych obiektów o łącznej wartości ok. 50 mln euro, które Modus Energy planuje zrealizować w kraju.

Zakończenie budowy pierwszych 12 elektrowni słonecznych Modus Energy w Polsce zaplanowano na koniec czerwca 2018 r. Jeszcze w tym roku ruszy budowa ok. 30 identycznych obiektów w różnych regionach kraju. Elektrownie słoneczne rozmieszczone na obszarze blisko 130 ha będą wytwarzać 56 MW mocy. Łączną kwotę inwestycji szacuje się na ponad 50 mln euro.

– Projekt Modus Energy to jak dotychczas jedno z największych przedsięwzięć w zakresie energii słonecznej realizowanych w Polsce. Olbrzymi rynek, zaangażowanie państwa w rozwój sektora OZE i przyjazne otoczenie przedsiębiorstwa w Polsce stanowią o atrakcyjności tego kraju dla naszej firmy. Z kolei jako inwestor dysponujemy doświadczeniem i środkami niezbędnymi do wykonania dużych projektów w Polsce. Chcielibyśmy przyciągnąć inwestorów zewnętrznych również podczas realizacji innych projektów – mówi Ruslan Sklepovič, prezes zarządu Modus Energy.

Spółka zainwestowała w projekty budowy elektrowni słonecznych w Polsce, które wygrały w państwowych aukcjach OZE. Do tej pory Polska zorganizowała aukcje na sprzedaż energii słonecznej o łącznej mocy 400 MW. Przeszło 1/10 całkowitej mocy energii słonecznej w kraju pochodzi z elektrowni Modus Energy.

Specjaliści przewid ują, że w połowie 2019 r. elektrownie słoneczne w Polsce wyprodukują łącznie ok. 700 MW energii. Do 2020 r. polskie organy odpowiedzialne za rozwój energetyki słonecznej chcą zwiększyć moc elektrowni słonecznych w kraju do 1 GW.

Źródło: Modus Energy