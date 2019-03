Pomysł na oświetlenie szklarni

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Artykuły Opublikowano: wtorek, 05, marzec 2019 17:18

Firma Signify przedstawiła nowy pomysł na szklarniowe kompaktowe oświetlenie sufitowe górne w ramach portfolio Philips GreenPower LED.

Ten kompaktowy, pasywnie chłodzony system oświetlenia sufitowego górnego LED stanowi dedykowany zamiennik lamp sodowych HPS (ang. high-pressure sodium), który wpasowuje się w istniejące instalacje elektryczne HPS oraz konstrukcje kratownicowe szklarni. Głównym celem wprowadzanego rozwiązania oświetleniowego jest ułatwienie producentom szklarniowym przejścia na oświetlenie LED jako sposobu na zwiększenie wydajności ich upraw lub ograniczenie zużycia energii na szklarni.

W porównaniu ze światłem HPS o mocy 1000 W kompaktowe oświetlenie sufitowe górne Philips GreenPower LED produkuje taką samą ilość światła, zużywając o 40% mniej energii i wytwarzając bardzo niewiele ciepła radiacyjnego. Pozwala to ogrodnikom bardziej niezależnie sterować temperaturą i doświetlaniem, a tym samym efektywniej kontrolować klimat panujący w szklarni. W porównaniu do światła HPS o mocy 600 W nowy energooszczędny kompakt LED produkuje 80% więcej światła, zużywając tę samą ilość energii elektrycznej co jego konwencjonalny poprzednik.

– Wielu ogrodników poszukuje łatwego sposobu przejścia na oświetlenie LED, by skorzystać z płynących zeń korzyści, takich jak m.in. wyższy plon, poprawa jakości uprawy i zwiększona przewidywalność wysokości produkcji. Zazwyczaj życzeniem jest, by osiągnąć to w oparciu o dotychczasowe szklarnie i system oświetleniowy montowany na istniejących kratownicach. Dlatego z wielką radością mogę powiedzieć, że właśnie pracujemy nad naprawdę solidnym rozwiązaniem, wyróżniającym się minimalnym zasłanianiem zewnętrznego światła słonecznego oraz brakiem potrzeby aktywnego schładzania, co pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich zalet płynących z zastosowania oświetlenia sufitowego górnego LED dla szerokiej gamy światłolubnych upraw – mówi Udo van Slooten, Business Leader Horticulture w Signify.

Wprowadzenie na rynek kompaktowego oświetlenia górnego sufitowego Philips GreenPower LED planowane jest na jesień 2019 roku.

Źródło: SIGNIFY