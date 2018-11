Sposób na oszczędne oświetlenie gmin

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Artykuły Opublikowano: poniedziałek, 05, listopad 2018 12:42

W obliczu rosnących cen energii firma Signify działająca w branży oświetleniowej udostępnia rozwiązania, które mogą pomóc samorządom ograniczyć do 70% koszty związane z oświetleniem drogowym i ulicznym.

Jesień to czas zakupów energii na następny rok przez jednostki samorządu terytorialnego, tymczasem rok 2018 przyniósł rekordowo wysokie ceny na Towarowej Giełdzie Energii. Wzrosły one na rynku hurtowym nawet o 80% za część obrotową w stosunku do roku poprzedniego.

Dla samorządów przekłada się to na wzrost cen energii od 35% do nawet 45%. Analitycy podkreślają, że ze względu na rosnące stawki uprawnień do emisji CO 2 nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała ulec zmianie. Z kolei nawet do 40% energii zużywanej przez jednostki samorządowe przeznaczane jest na oświetlenie publiczne.

– Rok temu średniej wielkości miasto powiatowe, czyli takie, które zamieszkałe jest przez ok. 100 tys. osób, musiało zapłacić za energię potrzebną na oświetlenie miejskie około milion złotych. Koszt zakupu energii na potrzeby infrastruktury oświetleniowej po podwyżkach wzrasta nawet o 45%. Gdyby natomiast to samo miasto zdecydowało się na wymianę opraw oświetleniowych z konwencjonalnych na LED, koszt zakupu energii pomimo wzorstu cen w przykładowym mieście spadłby do 600 tys PLN – mówi Radosław Saj, ekspert ds. energetyki Signify w Polsce.

Warto zaznaczyć, że poziom ledyfikacji oświetlenia ulicznego w Polsce oscyluje wokół 10%, natomiast tylko 2% stanowi inteligentne oświetlenie, czyli takie, którym można zdalnie sterować i zarządzać. Oznacza to, że przytłaczająca większość miejskiego oświetlenia jest wysoce energochłonna. Tracą na tym zarówno samorządy, jak i mieszkańcy.

Przykładem miast, korzystających już z inteligentnych rozwiązań, mogą być Kalisz i Ostrów Wielkopolski. W wyniku modernizacji na terenie obu ośrodków miejskich zainstalowano ok. 2000 nowych punktów oświetleniowych LED. Zostały one połączone inteligentnym systemem zarządzania oświetleniem. Dzięki temu rozwiązaniu elementy infrastruktury oświetleniowej mogą być zdalnie zarządzane i monitorowane także za pomocą urządzeń mobilnych. Takie zarządzanie dotyczy zarówno całych sieci, jak i pojedynczych opraw, co pozwala na indywidualne dopasowanie oświetlenia do potrzeb konkretnego miasta. Wymiana opraw wraz z nowoczesnym systemem obniżyły w Kaliszu i Ostrowie koszty zużycia energii aż o 70%. Ponadto oprawy LED charakteryzują się większą trwałością i dużą odpornością na warunki atmosferyczne, co pomaga ograniczyć koszty eksploatacyjne.

– Wymiana oświetlenia ulicznego niesie za sobą wiele pozytywnych zmian – od zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przez poprawę estetyki miasta i zmniejszenie zanieczyszczeń, po znaczące ograniczenie wydatków na energię i utrzymanie infrastruktry oświetleniowej. Co najważniejsze, koszt modernizacji oświetlenia ulicznego można śmiało nazwać jedną z szybciej zwracających się inwestycji. Zakładając, że koszty energii elektrycznej będą dalej rosły, ten okres jeszcze się skróci – wylicza Piotr Nowiński, ekspert ds. oświetlenia publicznego Signify w Polsce.

Warto podkreślić, że na rynku funkcjonują obecnie krajowe i europejskie programy dofinansowujące projekty modernizacji oświetlenia, które dają miastom i gminom wiele możliwości pozyskania środków na projekty modernizacji oświetlenia. Innym rozwiązaniem może być implementacja oświetlenia w modelu Light as a Service, w którym płaci się za konkretny efekt oświetleniowy w formie abonamentu. Istnieje ogromny potencjał na wymianę oświetlenia wśród jednostek samorządowych, a każdy rok zwłoki w kwestii modernizacji to dla miast dodatkowe koszty.

Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o.o. zostanie zmieniona z początkiem 2019 roku.

Źródło: SIGNIFY