Bezpieczeństwo przeciwpożarowe w hotelu Ffolkes

Firma Eaton opublikowała studium przypadku dotyczące modernizacji systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w historycznym hotelu Ffolkes w Kings Lynn, Norfolk w Wielkiej Brytanii, w celu osiągnięcia zgodności z najnowszymi brytyjskimi przepisami przeciwpożarowymi.

Hotel Ffolkes był pierwotnie przydrożnym zajazdem z ponad 300-letnią historią zanim został całkowicie wyremontowany w 2017 r. W ramach tego remontu hotel musiał wymienić trzy istniejące systemy sygnalizacji pożaru, które nie były już zgodne z obowiązującymi w Wielkiej Brytanii przepisami. Kompleks hotelowy wymagał jednego, łatwego w obsłudze systemu, który obejmowałby wszystkie trzy budynki. Dodatkowo potrzebował systemu wprowadzanego online i etapami, żeby pawilon funkcyjny hotelu mógł być gotowy na zaplanowane w połowie kwietnia tamtego roku wesele.

Trevor Bramham, dyrektor firmy Bramham Electrical w Kings Lynn, był jednym z dwóch wykonawców, którzy złożyli propozycję. Z pomocą przedstawiciela handlowego firmy Eaton Jasona Hilla, Trevor Bramham zaprojektował system oparty na inteligentnych adresowalnych centralach CF3000 oraz na inteligentnych adresowalnych sygnalizatorach akustycznych VAD CASB394 firmy Eaton.

Nowe podstawy sygnalizatora optyczno-akustycznego CASBB394 firmy Eaton zapewniają zarówno sygnał dźwiękowy regulowanej głośności, jak i jasną, migającą w przypadku zagrożenia pożarowego diodę LED. Są one w pełni zgodne z normą EN54 -23, która wymaga wolniej migającego i jaśniejszego powiadamiania świetlnego sygnalizatora, przystosowanego dla gości cierpiących na epilepsję lub problemy ze słuchem. System ten można również wyposażyć w różnorodne czujniki dymu i ciepła firmy Eaton.

Wyzwaniem tego projektu było zapewnienie, że system bezpieczeństwa został pomyślnie zainstalowany i działa prawidłowo przed zaplanowaną na kwiecień ceremonią zaślubin.

– Sygnalizatory optyczno-akustyczne były wówczas zupełnie nowym produktem i dopiero wchodziły do produkcji – mów i Jason Hill. – Było to pierwsze zastosowanie sygnalizatorów optycznych w Wielkiej Brytanii. Z powodu napiętego terminu udało nam się przyspieszyć produkcję i wysłać pierwsze pięćdziesiąt sygnalizatorów do Bramham Electrical.

Wielopętlowy system CF3000 pozwalał na etapową instalację i aktywację systemu. Firma Bramham Electrical zainstalowała i przetestowała pierwszą pętlę systemu w hotelowym pawilonie. Następnie zainstalowała drugą pętlę systemu w innych budynkach. Po udanych testach drugiej pętli cały projekt został doprowadzony do końca we wrześniu 2017 roku.

Cały kompleks hotelowy Ffolkes Hotel posiada obecnie wysoce niezawodny system sygnalizacji pożaru, który jest zgodny z najnowszymi brytyjskimi przepisami. Obsługa hotelu uważa centrale Eaton CF3000 za przyjazne dla użytkownika, umożliwiając im monitorowanie całego systemu z dowolnego panelu w każdym z budynków.

