Ochrona przed zwarciem łukowym

Każdego roku w Europie dochodzi do ok. 2 mln pożarów, w wyniku których ginie blisko 4000 osób, 70 000 odnosi obrażenia, a łączna wartość szkód majątkowych wynosi 126 mld euro. Blisko jedna czwarta tych pożarów jest spowodowana wystąpieniem zwarcia łukowego i można by było im zapobiec, instalując odpowiednie urządzenie wykrywające. Niemniej jednak zagrożenia związane z pożarami elektrycznymi są często bagatelizowane i w związku z tym, pożary te nie są odpowiednio ograniczane.

Rozmowa z Alexandrem Jelleniggiem, product managerem w Eaton Electric

Elektroinstalator: Dlaczego tak wiele pożarów spowodowanych jest awariami elektrycznymi, skoro istnieją przepisy i normy mające na celu zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa instalacji elektrycznych?

Alexander Jellenigg: Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak dotąd nie dysponowaliśmy technologią pozwalającą na ograniczanie występowania łuku elektrycznego. Od 2013 r. w Stanach Zjednoczonych obowiązuje rozporządzenie i są stosowane odpowiednie produkty, a od 2016 r. taka sama sytuacja jest w Europie.

Ei: Czy oznacza to, że ochrona przed zwarciami łukowymi nadal nie jest obowiązkowa?

AJ: Właściwie jest ona obowiązkowa. Przykładowo w Niemczech lokalne przepisy dotyczące oprzewodowania wymagają odpowiedniego zabezpieczenia w miejscach takich jak szpitale i przedszkola, w których ludzie nie są wystarczająco mobilni, aby zdążyć uciec z budynku w porę lub w miejscach, w których koncentruje się bardzo wysoką wartość, np. w muzeach lub centrach przetwarzania danych. Wiemy więc, że taka ochrona jest zalecana w kilku innych krajach i to zalecana dość mocnym argumentem, jakim jest bezpieczeństwo, ponieważ będąc projektantem lub inżynierem elektrykiem nie można po prostu powiedzieć, że taka ochrona jest jedynie opcjonalna i nie ma się w planach jej instalacji. Należy dokonać oceny ryzyka, ale praktycznie nie ma innego sposobu na uniknięcie zwarć łukowych niż instalacja urządzenia, które je wykrywa.

Ei: Czy mógłby Pan wyjaśnić, czym tak naprawdę jest zwarcie łukowe?

AJ: Zwarcie łukowe jest czymś w rodzaju maleńkiej błyskawicy. Naturalna błyskawica trwa mikrosekundy, niestety czas trwania zwarcia łukowego może być liczony w minutach, godzinach, a nawet dniach, zazwyczaj wewnątrz skrzynki przyłączeniowej, wewnątrz przewodu, uszkodzonego kabla lub wewnątrz zacisku. Może ono powodować ogromne szkody.

Ei: Jakie są skutki zwarcia łukowego?

AJ: Zwarcie łukowe wytwarza dużo ciepła na bardzo małej powierzchni i choć może nie mieć żadnych konsekwencji, może również spowodować niespodziewany pożar.

Ei: Jakie są przyczyny występowania zwarć łukowych?

AJ: Czynności, które wykonujemy na co dzień – ciągnięcie za kabel urządzenia, a nie za główkę wtyczki, albo położenie mebla na przewodzie – ale także zdarzenia, których nie możemy uniknąć, takie jak działalność gryzoni lub innych zwierząt przy przewodach czy promieniowanie UV, które również niszczy przewody.

Ei: Jak można zapobiegać zwarciom łukowym?

AJ: Znamy tylko jeden sposób, aby im zapobiec: urządzenie wykrywające zwarcia łukowe. Jest to urządzenie elektroniczne, które wykrywa sygnał łuku o wysokiej częstotliwości i wyłącza go w celu jego ograniczenia.

Ei: Oznacza to więc, że należy zainstalować kombinację wyłącznika nadprądowego (MCB), wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) i detektora iskrzenia (AFDD)?

AJ: Dokładnie tak. Wyłącznik nadprądowy MCB pomaga w przypadku przeciążenia lub zwarcia, podczas gdy wyłącznik różnicowoprądowy RCD chroni ludzi, a detektor iskrzenia AFDD wykrywa łuk. Wszystkie te trzy elementy są więc niezbędne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa.

Ei: Czy mógłby Pan opisać urządzenie AFDD+ firmy Eaton i co je wyróżnia?

AJ: Połączyliśmy wszystkie trzy funkcjonalności – MCB, RCD i AFDD – w jednym urządzeniu. Dzięki temu nie ma problemów z kompatybilnością, a wymagania instalacyjne są minimalne, co pozwala zaoszczędzić dużo czasu i jest najwygodniejszym rozwiązaniem dla użytkownika końcowego.

Ei: Jaka jest ekspertyza firmy Eaton w tej dziedzinie?

AJ: Firma Eaton produkuje urządzenia ochronne od ponad stu lat. Od dawna produkujemy zarówno wyłączniki różnej wielkości, jak i wyłączniki różnicowoprądowe, dlatego wiemy, jak chronić ludzi i budynki.

Ei: Czy oczekuje Pan, że to urządzenie stanie się obowiązkowe w każdym kraju?

AJ: Jest to proces ciągły, więc lokalne organy normalizacyjne harmonizują obowiązujące prawo międzynarodowe z ich lokalnymi przepisami. Ponieważ jednak jest to bardzo nowe urządzenie, przed dostosowaniem istniejących przepisów dotyczących okablowania należy najpierw zdobyć większe doświadczenie w zakresie praktycznego działania detektora iskrzenia AFDD+.

Ei: Dziękuję za rozmowę.