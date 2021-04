Od redakcji 3/2021

Walizka XXL III – system na 5 gwiazdek

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Artykuły Opublikowano: niedziela, 11, kwiecień 2021 16:10

5 STAR SYSTEMS to szeroka gama przemyślanych rozwiązań dla wybranych branż. Doskonałym przykładem tak holistycznego podejścia do ergonomicznej i łatwiejszej pracy jest walizka narzędziowa XXL III – skrojona według potrzeb fachowców ceniących sobie bezpieczeństwo i nowoczesne podeście do codziennych zadań.

Aby prace budowlano-remontowe mogły przebiegać nienagannie i bezawaryjnie, wymagają nie tylko wiedzy i doświadczenia fachowca, lecz także narzędzi o doskonałych parametrach. Czasem jeden błąd wynikający z doboru nieodpowiedniego oprzyrządowania może kosztować bardzo wiele – i to nie tylko w aspekcie finansowym. Aby zminimalizować niepotrzebne ryzyko i w 100% spełnić oczekiwania wykonawców, Wiha wprowadza na rynek rozbudowane, kompletne systemy narzędziowe – 5 STAR SYSTEMS.

Skuteczne rozwiązania idą w parze z satysfakcją, a żeby ją zapewnić, firma Wiha stworzyła zestawy narzędzi precyzyjnie dopasowane do potrzeb konkretnej branży i dostarczane w funkcjonalnych setach. 5 STAR SYSTEMS to unikalne systemy szyte na miarę, a walizka XXL III electric to podręcznikowy przykład nowoczesnego podejścia do funkcjonalności.

Walizka XXL III, następczyni bestsellerowego zestawu XXL II, stworzona w porozumieniu z fachowcami i wzbogacona o dodatkowe elementy to doskonały wzór synergii. Wszystkie niezbędne narzędzia skondensowane i uporządkowane w jednym miejscu pozwalają nie tylko oszczędzić czas i pieniądze, lecz także nerwy. A jak wiadomo – opanowanie to w zawodzie elektryka umiejętność bezcenna. Ułatwienie im pracy stało się jednym z nadrzędnych zadań firmy Wiha, która wywiązała się z niego na piątkę.

Powiedzieć, o XXL III electric, że to jedynie skrzynka narzędziowa, to jak określić elektryka mianem „człowieka od wymiany gniazdek”.

– Możliwości walizki są gigantyczne – w rzeczywistości to mobilny warsztat, który niczym kosmiczny łazik poradzi sobie z najtrudniejszymi nawierzchniami, nierównościami terenu, a nawet 20-centymetrowymi schodami. W każdej chwili może zmienić się w podest, blat roboczy, drabinę, siedzenie (o udźwigu do 150 kg), a nawet „kompana”, który przytrzyma latarkę. Dodatkowym atutem jest to, że pokrywa skrzyni wyposażona w prowadnice, dzięki której przycinanie na długość materiałów takich jak kable jest banalnie proste – podkreśla Maja Sikorska, Marketing Manager Wiha.

Bo liczy się wnętrze

Choć z zewnątrz zestaw wygląda naprawdę doskonale, wystarczy otworzyć pokrywę, by przekonać się, że wnętrze oferuje jeszcze więcej. Mamy tu bowiem do czynienia z w pełni profesjonalnym zestawem 100 specjalistycznych narzędzi – izolowanych, mających atest i spełniających wszelkie normy ergonomii. Nie zostały one odgórnie narzucone przez producenta, ale wyselekcjonowane dzięki konsultacjom z elektrykami, którzy w znacznym stopniu przyczynili się do rozbudowy systemu, czyniąc z niego kompletny warsztat pracy.

Co się ukarze naszym oczom, gdy zajrzymy do środka?

poręczny zestaw ElectricVario Family obejmujący wkrętak z uchwytem na bity slimVario ® electric czy rękojeść SoftFinish electric slimVario,

wkrętak precyzyjny PicoFinish ® z długą, smukłą rękojeścią i strefą szybkiego obrotu,

VoltTester – jednobiegunowy, bezdotykowy próbnik napięcia ze zintegrowaną, jasną latarką LED umożliwiający szybką kontrolę dzięki bezkontaktowym pomiarom w zakresie 12–1000 V AC,

specjalistyczny, odpowiednio wyważony młotek dla elektryków z U-kształtną powierzchnią bijaka zapewniający optymalny dostęp do ciasnych miejsc,

fluorescencyjne bity oparte na innowacyjnej koncepcji Wiha,

klucze trzpieniowe z opcją MagicRing ® , która utrzymuje bez zastosowania magnesu wszystkie wkręty z łbem sześciokątnym,

poręczną piłkę,

precyzyjną poziomicę .

Powiadają, że elektryka prąd nie tyka, ale może go dotknąć nieszczęście w postaci kradzieży narzędzi. Tym bardziej, że wszelkie elementy w XXL III electric to produkty najwyższej jakości. Dzięki zintegrowanemu mechanizmowi oraz kłódce zabezpieczymy nasz mobilny warsztat. Rejestrując się na myWiha, możemy zamówić własną etykietę i bezpłatnie spersonalizować swoją walizkę.

5 gwiazdek, 3 odsłona, czyli walizka numer 1 na rynku

Wyselekcjonowanie niezbędnych narzędzi wysokiej klasy to nie wszystko. W pracy, w której liczą się precyzja i czas, kluczowy jest porządek i szybki dostęp do poszczególnych elementów. System specjalnych wkładek pomaga okiełznać chaos – podczas otwierania układają się w taki sposób, aby zapewnić jak najbardziej komfortowe wyjmowanie i odkładanie narzędzi. Warto zaznaczyć, że każdy ruchomy element można wyregulować zgodnie z własnymi potrzebami tak, aby mieć zawsze pod ręką najważniejsze przybory z naszego systemu, co z pewnością sprawdzi się w trudach dnia codziennego.

Producent pomyślał o wszystkim – dzięki nóżkom i odpowiednim wymiarom użytkownik nie musi się schylać zbyt nisko po narzędzia, co sprawia, że walizka jest rekomendowana nawet przez lekarzy i fizjoterapeutów. Ból kręgosłupa znika, jak przepięcia po wizycie fachowca.

XXL III to skondensowana esencja bezpieczeństwa i funkcjonalności zamknięta w wytrzymałej, wielofunkcyjnej obudowie. To rozwiązanie, w które nie tylko warto, a wręcz trzeba zainwestować. Wykorzystanie tak rozbudowanych, kompatybilnych i doskonale przemyślanych systemów narzędziowych wpłynie na szybkość i skuteczność wykonanej pracy, ale przede wszystkim na komfort i bezpieczeństwo. W skali ocen to rozwiązanie warte 5 złotych gwiazdek oraz myśl przewodnia kampanii 5 STARS SYSTEMS.

Źródło: WIHA