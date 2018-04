Serwonapędy – budowa i przykłady zastosowania

Serwonapędy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających precyzyjnej regulacji ruchu obrotowego. Taką możliwość zyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników elektrycznych w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami sterującymi.

Serwonapędy stanowią przetwornice częstotliwości, które stosuje się nie tylko do regulowania prędkości, lecz także do ustalania kąta serwosilników. Takie napędy bazują na technologii bezszczotkowej z magnesami trwałymi na wirniku, przy zasilaniu napięciem przemiennym.

W typowym serwonapędzie można wyróżnić trzy elementy. Jest to urządzenie wykonawcze, czyli np. silnik, oraz regulator lub sterownik odpowiedzialny za realizowanie określonego algorytmu. Nie bez znaczenia pozostaje także element sprzężenia zwrotnego przeznaczony do odczytu aktualnej pozycji silnika – enkoder, rezolwer lub tachometr.

Serwonapędy mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie konieczne jest nie tylko pozycjonowanie, lecz także wysoka dynamika ruchu oraz szerokie możliwości w zakresie regulacji. Stąd też serwonapędy są nieodzownymi elementami budowy linii produkcyjnych oraz obrabiarek CNC.

W zależności od modelu i przeznaczenia silnika prostownik może być zasilany napięciem jedno- lub trójfazowym. Stopień pośredni to kondensator oraz ewentualnie dławik. Z kolei falownik odpowiada za wytwarzanie napięcia wyjściowego.

Przeznaczenie serwonapędów

Serwonapędy są odpowiedzią na zapotrzebowanie w zakresie coraz to większych wymagań użytkowników maszyn w odniesieniu do ich wydajności, powtarzalności i niezawodności. To właśnie dlatego dynamicznie wzrasta liczba stosowanych serwonapędów przez producentów maszyn. Rozwiązania, które zadecydowały o dużej popularności serwonapędów, to przede wszystkim bardzo szybkie, precyzyjne sterowanie poprzez dedykowane sieci komunikacyjne pomiędzy serwonapędem a sterownikami typu „Motion Controller”, integracja sterowania logiką maszyny (PLC) ze sterowaniem ruchem i funkcjami bezpieczeństwa maszyny, a także wbudowane bezpośrednio w serwonapędy wejścia bezpieczeństw oraz enkodery o dużej rozdzielczości wynoszącej 20 bitów na obrót, łącznie z enkoderami absolutnymi.

