Trendy w zarządzaniu budynkami w 2018 roku

Wyzwania, które pojawiły się w 2018 roku sprawiły, że technologie już znane w zarządzaniu budynkami stały się jeszcze bardziej popularne. Zaawansowana automatyka, eko-budynki oraz większa dbałość o cyberbezpieczeństwo – to najważniejsze trendy, na które zwracaliśmy uwagę w minionym roku.

Zaawansowana automatyka

W tym roku automatyka coraz częściej była widoczna w budynkach przemysłowych, komercyjnych, ale również domach. W Wielkiej Brytanii w 2017 roku 20% domów nie miało żadnych inteligentnych urządzeń – w następnym roku było to już 16% – i ta liczba konsekwentnie spada. Najbardziej popularnym urządzeniem wspierającym automatykę domów są czujniki ruchu i termostaty.

Rosnąca popularność automatyki dowodzi, że firmy zmieniają swoje podejście do zarządzania energią, powoli rezygnując z arkuszy kalkulacyjnych (w 2017 roku aż 63% organizacji wciąż ich używało) na rzecz bardziej zaawansowanych technologii. Urządzenia Internetu Rzeczy wspierają zarządzanie budynkami i przede wszystkim pozwalają na oszczędności – zarówno czasu, jak i zasobów. Z kolei w domach automatyzacja pozwala dostosowywać urządzenia i systemy do potrzeb i preferencji użytkowników. Możliwość zarządzania temperaturą i ustawianie natężenia światła staje się standardem.

Eko-budynki

Jak pokazał miniony rok, eko-budynki to koncepcja, która będzie zyskiwała na znaczeniu. Już za dwa lata, zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy o efektywności energetycznej, wszystkie nowe budynki powinny charakteryzować się niemalże zerowym zużyciem energii. Taki efekt można uzyskać dzięki inteligentnym systemom zarządzania budynkiem, które umożliwiają monitorowanie zapotrzebowania na energię, kontrolę zużycia mediów.

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, nowo zbudowane obiekty będą musiały przejść szereg restrykcyjnych testów, m.in. w celu wykazania, że są gotowe do obsługi takich sieci. Dlaczego jest to tak ważne? Ostatecznym celem jest dążenie do zmniejszenia szkodliwego wpływu budownictwa na środowisko, co staje się coraz większym priorytetem w obliczu zmian klimatycznych. Należy sobie uświadomić, że zużycie energii w budynkach, centrach danych, przemyśle i infrastrukturze stanowi aż 70% światowej konsumpcji. Budynki mają duży potencjał oszczędności – można zwiększyć ich efektywność energetyczną do 82%.

Jednocześnie należy pamiętać, że inteligentne budownictwo to nie tylko nowe inwestycje, lecz także modernizacje. W 2018 roku wdrażanie proekologicznych rozwiązań i modernizacja przestarzałych systemów, które nieefektywnie wykorzystują energię, gwarantują nie tylko lepsze wykorzystanie zasobów, lecz także niższe koszty eksploatacji i możliwość większej koncentracji na komforcie klienta. To naturalny kierunek, jeśli weźmiemy pod uwagę nie tylko stale rosnące koszty energii, lecz także fakt, że 75% kosztów ponoszonych w całym okresie istnienia budynku stanowią wydatki na konserwację i eksploatacje, a 30% energii zużywanej w budynkach marnuje się z powodu nieefektywnego działania systemów BMS.

Cyberbezpieczeństwo

Rosnąca liczba połączonych urządzeń w domach i biurach oznacza, że rośnie również ryzyko cyberataków. Średnio co 39 sekund na świecie następuje atak hakerski, a w przypadku 43% z nich celem są małe przedsiębiorstwa. Szacuje się, że w 2020 roku przeciętny koszt walki ze skutkami takiego ataku przekroczy 150 mln dolarów. Z tego powodu w minionym roku coraz częściej zwracano uwagę na poziom zabezpieczeń urządzeń w strukturze Internetu Rzeczy. Dotyczy to nie tylko komercyjnych budynków, lecz także domów. Aż 32% amerykańskich gospodarstw domowych podłączonych do sieci internetowej nie zakupi inteligentnego urządzenia z powodu obaw o bezpieczeństwo. W zapobieganiu potencjalnym włamaniom do domowego systemu pomogą odpowiednio skonfigurowane urządzenia monitorujące, które szybko wskażą źródło potencjalnych zagrożeń lub zasygnalizują niepokojące zjawiska.

Anna Nowak-Jaworska

wiceprezes działu Building Business Middle Eastern Europe Cluster, Schneider Electric