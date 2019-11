Od redakcji 8/2019

Zgrana współpraca Rittal i Eplan – niczym na boisku

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Artykuły Opublikowano: wtorek, 26, listopad 2019 16:38

Profesjonalne drużyny sportowe, a w szczególności futbolu amerykańskiego i ich przemyślana strategiczna współpraca podczas gry, która umożliwia perfekcyjne zagrania i zdobywanie przewagi nad przeciwnikami, mają wiele wspólnego ze współpracą firm Rittal i Eplan. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tak w metaforyczny sposób można opisać wspólne działanie obu firm, które łączą budowę urządzeń z rozwiązaniami cyfrowymi.

Rittal i Eplan ciągle opracowują oraz poszerzają swoją ofertę systemową, łącząc etapy procesów projektowania i inżynierii, zabudowy i indywidualizacji powstających rozwiązań oraz automatyzacji ich produkcji w kompleksowy zintegrowany łańcuch wartości. Proces ten gwarantuje nie tylko maksymalną efektywność i szybkość, lecz także najwyższe bezpieczeństwo, dzięki nieustannej kontroli przebiegających, zintegrowanych procesów.

Konkretnym przykładem jest okablowanie, które stanowi największą część, wynoszącą ok. 50% całkowitych nakładów na wykonanie szafy sterowniczej. Przy tradycyjnym podejściu przygotowanie przewodu do okablowania, czyli skracanie, zaciskanie i opisanie – zajmuje średnio 157 sek. Ten etap prac można jednak znacznie przyspieszyć – wyznaczając optymalne trasy układania i obliczyć potrzebne długości już w fazie projektowania.

Kompleksowe zwiększenie efektywności

Wszystko co zostało wymyślone w dziale inżynierii elektrycznej – czyli zdefiniowane pod kątem funkcjonalnych połączeń elektrotechnicznych – w Eplan Pro Panel zostaje zaprojektowane w postaci fizycznej. – Poprzez zintegrowanie projektowania oraz produkcji tworzone są dopasowane połączenia rozwiązań – mówi Thomas Weichsel – szef Działu Zarządzania Produktami w Eplan. Korzyści są oczywiste: zwiększenie wydajności produkcji i efektywności w procesie produkcji.

Cztery i pół minuty: tyle czasu potrzebuje elektryk na przekształcenie połączenia elektrycznego ze schematu w realne połączenie w szafie sterowniczej. Przy tym 1/3 tego czasu poświęca się na same czynności przygotowawcze, jak odczyt schematu elektrycznego i znalezienie źródła oraz celu. Następnych 13% czasu pracy inwestuje się w przygotowanie przewodu – przybliżone poprowadzenie i ocenę długości przewodów – a pozostałe 56% zajmuje okablowywanie jako takie: skracanie, zakładanie końcówek kablowych, zaciskanie, układanie. Poza tym prawie jedną trzecią czasu pracy traci się na czytanie i prawidłową interpretację dokumentów. Czas na zmiany!

Eplan Smart Wiring to nazwa systemu asystującego w okablowywaniu, który na podstawie informacji z projektu dostarcza instalatorowi okablowania wszelkich informacji. W przejrzysty sposób i krok po kroku wizualizuje proces okablowywania, na żądanie także na urządzeniach przenośnych. To zaś znacząco optymalizuje i przyspiesza pracę, przenosząc ją na nowy, cyfrowy etap.

Cyfrowa przyszłość kieszeni na schematy

Dla większości użytkowników ciągle jeszcze centralnym punktem jest klasyczna kieszeń na schematy, w której przechowuje się w formie drukowanej wszystkie niezbędne dla serwisu i konserwacji informacje oraz dokumentację, jak wykazy środków roboczych, listy części, schematy zacisków i oczywiście schemat elektrycz ny. Jednak tutaj w przyszłości pojawi się coś jeszcze: centralne narzędzie do zarządzania informacją, które umożliwi użytkownikom końcowym lub operatorom maszyn i urządzeń cyfrowy dostęp do dokumentacji. W tych cyfrowych kieszeniach na schematy użytkownicy o odpowiednich prawach dostępu będą mogli przeglądać wszystkie istotne dokumenty. Korzyści są oczywiste. W ten sposób dokumentacja jest centralnie i bezpiecznie zarządzana, dostępna w każdej chwili oraz zawsze aktualna, a jednocześnie bezpieczna i dostępna według ustalonych poziomów autoryzacji.

Szafa pełnogabarytowa VX25

Przyporządkowanie cyfrowej dokumentacji do realnej szafy sterowniczej odbywa się za pomocą jednoznacznego kodu QR na szafie sterowniczej. To unikalny w swej formie system oznaczeń, który już dzisiaj ma fabrycznie każda szafa pełnogabarytowa Rittal VX25, jak również jej komponenty i akcesoria. System pozwala jednoznacznie zidentyfikować każdą szafę na świecie. Kod QR można skanować za pomocą aplikacji Rittal, np. w celu uzyskania informacji o artykułach dotyczących szafy sterowniczej albo do przeglądania za pomocą Rittal Digital Information Management. Poza tym poprzez połączenie z Eplan eVIEW – nowym chmurowym rozwiązaniem Eplan – można tworzyć scenariusze wyróżniania i komentarze podczas serwisu oraz konserwacji.

Gdy wszystkie rozwiązania zazębiają się, powstaje idealna synergia – zarówno w budowie szaf sterowniczych, jak i na boisku futbolowym. Zgrana współpraca udaje się tylko wtedy, gdy wszyscy gracze postępują zgodnie z tą samą ideą, łączą swoje umiejętności, a jednocześnie są profesjonalistami na swoich pozycjach. Tak jak Rittal i Eplan.

Źródło: Rittal