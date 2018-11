Magazyn energii na stadionie

Firma Eaton oddała do żytku największy system magazynowania energii dla budynku komercyjnego w Europie, wykorzystującego baterie nowe oraz second-life pochodzące z pojazdów elektrycznych, zainstalowanego na stadionie Johan Cruijff ArenA w Amsterdamie.

Projekt jest wynikiem współpracy kliku firm: Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House i Johan Cruijff ArenA, wspieranych przez Amsterdamski Fundusz Klimatyczno-Energetyczny (AKEF) oraz Interreg.

System magazynowania energii o mocy 3 MW zapewnia bardziej niezawodne i wydajne dostawy i zużycie energii dla stadionu, jego gości, sąsiedztwa i holenderskiej sieci energetycznej. System magazynowania energii, łączący w sobie zasilacze UPS firmy Eaton i równowartość baterii dla 148 samochodów Nissan LEAF, nie tylko zapewnia bardziej zrównoważony system energetyczny, lecz także pozwala na dalsze wykorzystanie baterii z pojazdów elektrycznych.

– Dzięki takiemu systemowi magazynowania energii stadion będzie mógł inteligentniej wykorzystywać swoją własną, zrównoważoną energię, a jako przedsiębiorstwo Amsterdam Energy ArenA BV będzie mógł ją także odsprzedawać – mówi Henk van Raan, dyrektor ds. innowacji w Johan Cruijff ArenA. – Stadion ArenA dysponuje ogromną ilością energii, nawet podczas przerw w dostawie prądu. W rezultacie przyczynia się on do stabilności holenderskiej sieci energetycznej. Stadion Johan Cruijff ArenA to jeden z najbardziej wytrzymałych stadionów na świecie, jest także liderem we wprowadzaniu inteligentnych innowacji, takich jak ten wyjątkowy system magazynowania energii.

– System magazynowania energii w Johan Cruijff ArenA prezentuje specjalistyczną wiedzę firmy Eaton w zakresie rozwiązań zarządzania energią – mówi Frank Campbell, prezes sektora korporacyjnego i elektrycznego firmy Eaton w regionie EMEA. – Zaprojektowaliśmy taki system magazynowania energii specjalnie z myślą o potrzebach stadionu Johan Cruijff ArenA. Proces ten obejmował zaprojektowanie układów energoelektronicznych, integrację modułów baterii z pojazdów elektrycznych oraz dopasowanie innowacyjnego rozwiązania do istniejącej infrastruktury stadionu. Jestem niezmiernie dumny z wyników tego projektu i cieszę się, że stadion Johan Cruijff ArenA jest teraz bardziej energooszczędny i zarządza swoją mocą w sposób zrównoważony, bezpieczny i niezawodny.

Elastyczna pojemność magazynowa energii

System magazynowania energii odgrywa ważną rolę w równoważeniu podaży i popytu na energię w strukturze stadionu Johan Cruijff ArenA. Łączna pojemność systemu magazynowania energii wynosi 3 MW, co wystarcza na zasilenie kilku tysięcy gospodarstw domowych. Dzięki takiej wydajności energia wyprodukowana prz ez 4200 paneli słonecznych zamieszczonych na dachu stadionu ArenA może być również magazynowana i wykorzystywana w optymalny sposób. System magazynowania energii zapewnia zasilanie gwarantowane, zmniejszając zużycie agregatów prądotwórczych oraz odciąża sieć energetyczną, stabilizując szczytowe zapotrzebowanie na energię, które występuje np. podczas koncertów.

Inicjatywa Amsterdam Innovation Arena

Nowy system magazynowania energii na stadionie Amsterdam Arena i powiązane z nim przedsiębiorstwo, Amsterdam Energy ArenA BV są członkami programu innowacyjnego prowadzonego przez inicjatywę Amsterdam Innovation Arena, w którym na stadionie przyszłości współpracują ze sobą instytucje naukowe, rządy państw i firmy takie jak BAM, Nissan, Eaton i The Mobility House.

Stadion i jego okolice funkcjonują jak laboratorium, punkt testowania innowacji w praktyce. Innowacyjne koncepcje i pomysły, jak również sprawdzone rozwiązania w dziedzinie budowy stadionów, zarządzania nimi i ich eksploatacji, trafią na stadiony, tereny sportowe i rekreacyjne na całym świecie za pośrednictwem działu konsultingowego Johan Cruijff ArenA International. Partnerami Amsterdam Innovation Arena są: Johan Cruijff ArenA, Amsterdam City Council, Amsterdam Smart City, TNO, KPN, KPMG, Huawei, Microsoft, Signify, Nissan, Eaton, Honeywell oraz BAM.

