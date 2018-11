System diagnostyczny dla rozdzielnic

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Artykuły Opublikowano: środa, 31, październik 2018 14:36

Firma Eaton uruchomiła pierwszy system diagnostyczny, który zapewnia stały monitoring temperatury w krytycznych obszarach rozdzielnic. Pomaga to zmniejszyć ryzyko przestojów instalacji poprzez ciągłe monitorowanie temperatury istotnych elementów systemu oraz generowanie powiadomień alarmowych w przypadku zbliżającego się przeciążenia systemu.

System analizuje zachowanie w różnych warunkach pracy, generując cenne informacje na temat wydajności rozdzielnicy. Korzystając z tych informacji, aktualizacje systemu mogą być wdrażane przy znacznie mniejszym ryzyku. System diagnostyczny jest odpowiedni dla wszystkich rodzajów systemów dystrybucji energii – w szczególności dla rozdzielnic przewodzących duże prądy, umieszczonych na zewnątrz lub w kontenerach oraz dla zakładów, w których przewiduje się rozbudowę lub zmiany.

System diagnostyczny składa się z autonomicznych czujników temperatury, które są umieszczane w krytycznych punktach pól rozdzielnicy i bezprzewodowo przesyłają odczyt temperatury do kontrolera co 10 min. Dane są następnie przechowywane w kontrolerze i w razie potrzeby mogą być wyświetlane graficznie lub wywoływane do szczegółowej analizy. Kontroler wykorzystuje specjalne oprogramowanie sprzętowe do wyświetlania charakterystyki termicznej rozdzielnicy. Można go łatwo podłączyć do systemów SCADA. Funkcje diagnostyczne obejmują np. kontrolę parametrów oraz generowanie analiz trendów. W przypadku przekroczenia ustalonych wcześniej progów generowane jest powiadomienie alarmowe i zostaje ono wysyłane do stacji monitorującej.

– Przegrzanie jest jednym z największych zagrożeń stwarzanych przez rozdzielnice. Inteligentny monitoring temperatury w szafie rozdzielczej nie tylko zmniejsza potencjalne zagrożenia dla personelu i sprzętu, ale także obniża długoterminowe koszty eksploatacji – wyjaśnia Bernhard Gegenbauer, product line manager w firmie Eaton. – Nowy system diagnostyczny daje znaczne korzyści w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem rynkowym wykorzystującym termografię. Przede wszystkim dlatego, że zapewnia ciągły monitoring i wykrywanie ukrytych lub trudno dostępnych miejsc w szafie, jest w stanie zaoferować znacznie dokładniejszy obraz zachowania termicznego systemów rozdzielnic. Po drugie, funkcje diagnostyczne i alarmowe zapewniają lepsze zarządzanie ryzykiem. Inwestycja w ten innowacyjny system diagnostyczny zwraca się w krótkim czasie.

Autonomiczne czujniki temperatury stosowane w systemie diagnostycznym mogą być łatwo montowane na szynach zbiorczych lub złączach w celu samodzielnego zasilania w energię poprzez pole elektromagnetyczne szyny. Technologia ta może zapewnić pomiar temperatury i transfer danych przy użyciu zaledwie 50 A prądu. System jest całkowicie bezobsługowy i idealnie nadaje się do miejsc takich jak przedziały szyn zbiorczych, które podczas pracy są niedostępne.

Zmierzone wartości są niezawodnie i bezprzewodowo przesyłane w paśmie 2,4 GHz, zgodnie z normą IEE 802.15.4, bezpośrednio do systemu sterowania lub do kontrolera opartego na systemie Linux. Bezprzewodowe przesyłanie danych pomiędzy wieloma polami minimalizuje koszty instalacji i konfiguracji. Ponadto przedział szyny zbiorczej jest pozbawiony potencjalnych zagrożeń, które mogą wystąpić podczas stosowania konwencjonalnego oprzewodowania czujników. Ponieważ każdy czujnik jest adresowalny oddzielnie, obsługiwana jest bezpośrednia implementacja w systemach SCADA.

Źródło: Eaton