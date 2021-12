Od redakcji 11/2021

Czas na transformację energetyczną przedsiębiorstw

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 20, grudzień 2021 12:49

Regulacje prawne dotyczące energetyki i paliw na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym dotyczą wielu obywateli i przedsiębiorstw. Rosnące ceny pozwoleń na emisję dwutlenku węgla na rynku międzynarodowym, krajowe wymogi techniczne dla nowych budynków oraz samorządowe uchwały antysmogowe, a także ceny energii powodują, że sposoby zaopatrzenia w ciepło, a także energię elektryczną ulegają zmianie. Jak przedsiębiorstwa działające w branży energetycznej, ale także wszystkie firmy, które przecież ponoszą koszty zużycia energii elektrycznej, mogą właściwie zareagować na te zmiany?

Najbardziej oczywistym rozwiązaniem jest ograniczenie zużycia energii. Można wprawdzie zminimalizować zużycie energii poprzez zmniejszenie wymagań co do temperatury wewnętrznej w budynku i ograniczenie wielkości produkcji, ale czy za ograniczeniem kosztów nie pójdą wtedy mniejsze zyski? Wielu przedsiębiorców i odbiorców indywidulanych wykonało już pierwszy krok, jakim jest wymiana źródeł światła na energooszczędne. Co więcej można zrobić? Najpowszechniejsza jest termomodernizacja, czyli ocieplenie ścian, stropów i piwnic, wymiana stolarki okiennej, ale też zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wymiana systemu grzejnikowego. Zarówno dla przedsiębiorstw; jak i dla gospodarstw domowych dostępne są programy wsparcia obejmujące dotacje i pożyczki na sfinansowanie tego typu przedsięwzięć.

Kolejnym sposobem zmniejszenia ogólnych kosztów energii i paliw w budżecie jest zmiana nośnika energii, dzięki czemu użytkownik zyskuje szansę na zmniejszenie kosztów przy niezmiennym zużyciu energii końcowej. Popularnym przykładem jest zastąpienie kotła na olej opałowy pompą ciepła. To działanie stanowi wyzwanie, ponieważ różne źródła ciepła sprawdzają się najlepiej przy różnych, specyficznych dla siebie warunkach.

Istnieje również możliwość zmiany taryfy i organizacji funkcjonowania obiektu tak, by zmaksymalizować zużycie energii w czasie, gdy jest ona oferowana w korzystniejszych cenach. Tu przydatnym narzędziem jest utworzenie modelu symulującego pobór energii, szczególnie w przedsiębiorstwie, i sprawdzenie, jakie efekty finansowe może przynieść zmiana taryfy, biorąc pod uwagę modyfikację harmonogramu pracy urządzeń. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że procesy energochłonne, takie jak przygotowanie gorących/zimnych czynników roboczych, podnoszenie ciśnienia w zbiornikach itp. mogą być realizowane z wyprzedzeniem. Można także dokonać zmiany technologii procesów energochłonnych, czy rozważyć zakup wyżej przetworzonych półproduktów.

Są to zadania skomplikowane i samo oszczędzanie energii oraz proste zmiany organizacyjne nie pozwolą na utrzymanie określonego standardu życia i poziomu funkcjonowania zakładu pracy. Tu pojawia się możliwość samodzielnego wytwarzania energii. Jednakże dobór wielkości instalacji (głównie instalacji fotowoltaicznych), zapewniający optymalny zwrot z inwestycji zwłaszcza w przypadku większych instalacji, wymaga szczegółowych analiz profilu zapotrzebowania lub zastosowania magazynu energii. O ile ułatwiona możliwość wytwarzania własnej energii elektrycznej jest stosunkowo nowym konceptem i w naturalny sposób ulega zmianom w drodze do swojej ostatecznej formy, odpowiadającym wszystkim uczestnikom rynku, o tyle rozpowszechnione i popularne samodzielne za-opatrzenie obiektów w ciepło również czeka duża zmiana. Przepisy i normy wpływają już nie tylko na energochłonność obiektów, lecz także na same źródła ciepła, wymagając wykorzystania przyjaznych środowisku paliw, wysokiej efektywności energetycznej i małej emisji spalin do atmosfery. Te wymogi stają się coraz większym wyzwaniem dla producentów źródeł ciepła stojących przed wyborem – kontynuować produkcję udoskonalanych kotłów na paliwa stałe, czy wdrażać produkcję pomp ciepła, a może kotłów gazowych? Podejmowanie decyzji w warunkach zupełnej przebudowy rynku energetycznego nie jest łatwe, niezależnie od tego, w jaki sposób w nim uczestniczymy. Istnieją jednak formy wsparcia, a jedną z nich są usługi doradcze i proinnowacyjne świadczone przez Centra Transferu Wiedzy w ramach projektu SPIN – Małopolskie Centra Transferu Wiedzy wsparciem dla przedsiębiorców. Poprzez udział w projekcie właściciele firm z Małopolski mogą uzyskać pomoc w zakresie rozwoju nowoczesnych źródeł energii, modyfikacji systemów już istniejących lub dopiero projektowanych, a także doradztwo w kontekście opłacalności stosowania określonych rodzajów odnawialnych źródeł energii w swoich obiektach. Oferowane są zarówno audyty wstępne zawierające ogóle wskazania dotyczące kierunków rozwoju, jak i pogłębione audyty technologiczne obejmujące szerokie omówienie możliwości wraz z analizami ekonomicznymi.