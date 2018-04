W dniach 17–18 kwietnia 2018 r. w hotelu Double Tree by Hilton w Warszawie odbyła się 10. Konwencja Rynku Elektrotechnicznego. Podczas spotkania dokonano podsumowania 2017 roku oraz omówiono potencjał rozwoju w polskiej gospodarce, budownictwie i branży elektrotechniki.

Organizatorem spotkania jest Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE, który w zeszłym roku obchodził 10 rocznicę powstania. Od początku istnienia związek integruje środowisko dystrybutorów (hurtowników), organizując branżowe konwencje.

„Tematy poruszone podczas konwencji są ważne dla całego środowiska. Zmiany technologiczne – elektromobilność, Internet Rzeczy – IoT, Przemysł Przyszłości – I4.0 – zderzają się z prozaicznym, ale niełatwym do rozwiązania problemem niedostatecznej jakości niektórych materiałów i wyrobów obecnych na rynku elektrotechniki. Wszyscy chcą mieszkać i pracować w budynkach dobrze wyposażonych w niezawodne i zaawansowane technologie. Nasze środowisko ma ważną do wypełnienia rolę – musimy dbać o wzmacnianie kultury wysokiej jakości w różnych aspektach naszego działania."

– Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki SHE

Podczas spotkania odbyły się prezentacje oraz dyskutowano na wiele ważkich tematów:

Konwencję finansowo wsparli sponsorzy: złoci – ABB, PHILIPS, KONTAKT-SIMON, srebrni – EATON, WEIDMÜLLER, EULER-HERMES, ETIM POLSKA.

SHE Związek Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki grupuje 16 podmiotów z całego kraju. Wśród nich są zarówno firmy dysponujące rozbudowaną siecią placówek, jak i działające w większości w internecie lub grupujące od kilku do kilkudziesięciu hurtowni. W blisko tysiącu placówek handlowych firm należących do związku pracuje ponad 7500 osób. Szacuje się, że związek reprezentuje blisko 90% rynku dystrybucyjnego. Cel stawiany przez SHE to współpraca w zakresach, które nie ograniczają konkurencji, lecz pozwalają na poprawę funkcjonowania dystrybutorów, ich otoczenia prawnego i technicznego, budowanie nowych standardów i technologii.