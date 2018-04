Firma Würth Polska rusza z cyklem dni otwartych w swoich sklepach stacjonarnych rozmieszczonych na terenie całego kraju. Od kwietnia do czerwca br. odbędzie się 17 wydarzeń, podczas których na wszystkich klientów będą czekać liczne promocje, pokazy produktowe oraz bezpłatne szkolenia. Każdy zakup w sklepie będzie premiowany nagrodami. Pierwszy event odbędzie się w Warszawie.

Podczas wydarzenia zostaną przedstawione nowości z portfolio marki Würth Polska, czyli m.in. drabiny i rusztowania przejezdne, piły SAMURAI, które umożliwiają cięcie różnych typów materiałów czy akcesoria meblowe, szuflady i prowadnice. Zaprezentowana zostanie również szeroko gama wkrętów PREMIUM do drewna. Wydarzeniu będą towarzyszyły liczne szkolenia i prezentacje, m.in. systemów naprawy gwintów za pomocą tulei Time sert i sprężynek gwintowych czy technik nitowania, czyli łatwego tworzenia stałych połączeń. Odwiedzający będą mogli również poznać zasady instalacji okien za pomocą oferowanych produktów, zgodnie z wytycznymi zasady ciepłego montażu. Dodatkowo eksperci z Würth Polska zaprezentują i porównają kleje montażowe, a także pokażą ich możliwości. Uczestnicy wydarzenia poznają również odpowiedź na pytanie, jakie kotwy wybrać, by uzyskać pewne i trwałe mocowanie. Z kolei entuzjaści motoryzacji będą mogli poznać tajniki auto detailingu, prawidłowego serwisu i czyszczenia klimatyzacji samochodowej oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować powierzchnię do lakierowania za pomocą produktów Würth. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.