Eurowizja w świetle OSRAM

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 04, kwiecień 2018 14:02

Po raz czwarty firma OSRAM zadba o spektakularne efekty świetlne na Konkursie Piosenki Eurowizji w Lizbonie.

Nie tylko scena zmagań konkursowych, lecz także cała Lizbona w trakcie Eurowizji będzie miejscem festiwalu barw i imponujących efektów świetlnych.

Oprócz samego konkursu firma OSRAM oświetli także charakterystyczne obiekty stolicy Portugalii. Budynki przy Praça do Comércio, ratusz i zamek Castelo de Sao Jorge będą oświetlone różnymi kolorami, a pojawiające się na obiektach iluminacje będą zależeć od wyników głosowania widzów zasiadających przed telewizorami. Aby wziąć udział w świetlnym głosowaniu, należy pobrać i zainstalować oficjalną aplikację Eurowizji i przejść do sekcji Osram Light Voting. Gdy artyści będą śpiewać zarówno w półfinałach, jak i wielkim finale można będzie głosować na swoich ulubionych wykonawców za pomocą interaktywnej aplikacji. W zależności od liczby punktów zdobytych przez piosenkę, charakterystyczne miejsca Lizbony będą rozświetlane odpowiednim kolorem: niebieski będzie oznaczać, że utwór został chłodno odebrany przez widzów, czerwony – znajdujący się na drugim krańcu skali – pojawi się wtedy, gdy wykonanie spotka się z gorącym przyjęciem.

– Konkurs Piosenki Eurowizji to jedno z największych wydarzeń telewizyjnych na świecie, o długiej i fascynującej historii. Jesteśmy niezmiernie dumni, że po raz czwarty weźmiemy udział w tym przedsięwzięciu i zaprezentujemy dużą gamę systemów oświetleniowych w Altice Arena w Lizbonie. Indywidualnie dopasowane rozwiązania oświetleniowe naszych spółek córek, m.in. Claypaky i ADB, stworzą niepowtarzalną atmosferę, pobudzą emocje i zapewnią artystom idealne warunki podczas występów – powiedział Hans Joachim Schwabe, dyrektor generalny działu Specialty Lighting w firmie OSRAM.

Portugalia, gospodarz 63. Konkursu Piosenki Eurowizji, zaprezentuje telewizyjne ekstrawaganckie wydarzenie nawiązujące do tematyki morskiej. Oficjalny slogan brzmi All Aboard! (Wszyscy na pokład!), a do konstrukcji sceny zostaną wykorzystane marynistyczne symbole. Pierwszy półfinał odbędzie się 8 maja, a drugi 10 maja. Następnie finaliści pojawią się na scenie 12 maja.

Podobnie jak w ubiegłym roku, osobą odpowiedzialną za oprawę imprezy jest niemiecki projektant oświetlenia Jerry Appelt.

Źródło: OSRAM, Fot. Ralph Larmann