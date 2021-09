Od redakcji 9/2021

Power Ad marki IN DEVICE - innowacyjne narzędzie do osadzania puszek elektrycznych

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 24, wrzesień 2021 11:34

POWER AD to narzędzie marki IN DEVICE, której właścicielem jest firma z 40-letnim doświadczeniem w branży elektroinstalacyjnej. Jest ono nowatorskie, lekkie i proste w użyciu, dzięki czemu umożliwia elektrykom dokładny montaż kilku puszek elektrycznych jednocześnie w krótkim czasie. Narządzie przeszło wiele testów w warunkach budowlanych zanim weszło do produkcji.

Puszka elektryczna to integralny element montażowy każdego gniazda i włącznika. W pracach elektrycznych osadzanie puszek jest czynnością niezbędną, wymagającą od elektroinstalatora dużego doświadczenia w tym zakresie. Samo wykonanie prac wiąże się z wieloma trudnościami.

Osadzenie puszki elektrycznej

Manualne osadzanie puszek w ścianie najczęściej realizuje się przy użyciu spoiwa budowlanego, który szybko schnie. W trakcie pracy wykonawca przeprowadza przez puszki przewody elektryczne, dbając o pozycję i wymiar montażu. W krótkim czasie musi prawidłowo umieścić puszki w otworze. Jedną ręką układa puszkę, a drugą sprawdza jej ułożenie za pomocą poziomicy. Po wykonaniu otworu i osadzeniu puszki w ścianie powinien zadbać o utrzymanie liniowości, właściwego poziomu lub pionu szeregu puszek, zachować ich kształt oraz odległości od ściany. Właściwe wykonanie tych czynności jest bardzo ważne ze względu na mały zakres regulacji podczas montażu osprzętu elektrycznego.

Konstrukcja narzędzia

POWER AD służy do osadzania puszek podtynkowych typu PK 60 o średnicy 60 mm. Jest przystosowane do wszystkich rodzajów puszek podtynkowych dostępnych na rynku. Występuje w zestawie czterech długości do montażu w szeregu 2, 3, 4 lub 5 puszek. Narzędzie zawiera przyrządy pomiarowe. Znajdują się na nim wskaźniki dotyczące pozycji poziomej lub pionowej, we wszystkich płaszczyznach. Ustawienie poziomów wykonuje się bezpośrednio narzędziem. Dodatkowo, na krańcach narzędzia, po obu stronach w osi puszek, są otwory wziernikowe wspomagające ustawienie narzędzia równolegle do narysowanej na ścianie linii.

Mocowanie w narzędziu puszek gwarantuje odpowiednią sztywność układu, liniowość, pozycję oraz idealną krągłość brzegów puszek. Samo zamocowanie jest niezwykle proste i odbywa się poprzez wsunięcie puszek w gniazda i zatrzaśnięcie zacisków. W przypadku wadliwych wymiarowo partii puszek lub nieprzewidzianych czynników puszki można zamocować dodatkowo na wkrętach. Służą do tego otwory wspomagające mocowanie puszek.

Narzędzie POWER AD zaprojektowano z myślą o ergonomii pracy. Jego kształt umożliwia przełożenie przewodów w każdej płaszczyźnie oraz przywiązanie ich za konstrukcję. Rączka jest izolowana gumą. Zamocowana w części centralnej narzędzia zapewnia odpowiednie wyważenie, stabilności i bezpieczeństwo.

Power Ad jest dostępne jako pojedyncze urządzenie lub w zestawie jako POWER AD BOX.

Montaż puszek PK60

Osadzenie puszek za pomocą POWER AD odbywa się w kilku prostych krokach:

Wykonanie i przygotowanie otworu w ścianie pod puszki elektryczne – należy wytrasować prawidłową pozycję, a następnie nawiercić otwór odpowiednią koronką. Dobranie wariantu urządzenia do liczby jednorazowo instalowanych puszek. Zamocowanie szeregu puszek na narzędziu. Puszki należy przyłożyć do ramy narzędzia w gniazdo pomiędzy zamocowania. Blokowanie puszek wykonuje się poprzez przesunięcie zacisków w stronę puszek. Przełożenie przewodów elektrycznych i osadzenie puszek w otworze ściany. Osadzenie puszek w ścianie. Ustawienie narzędzia w odpowiedniej pozycji (pion lub poziom). Możliwa aplikacja pianki. Zwolnienie zacisków i wyciągnięcie POWER AD w kierunku do góry. Wykończenie powierzchni ściany.

! Puszki można osadzać bezpośrednio z przewodami. Można także pozostawić odpowiednią odległość czoła osadzonych puszek od powierzchni ściany. Rozwiązanie to stosuje się przy montażu puszek przed tynkami lub przed przyklejeniem glazury. Regulację wykonuję się czterema śrubami, zachowując odpowiedni dystans.

Do montażu puszek instalator może użyć wszelkiego rodzaju mas poprzez aplikację do otworu montażowego lub przez specjalnie przygotowane otwory w narzędziu.

Podsumowanie

POWER AD to narzędzie lekkie i proste w obsłudze. Ogranicza do minimum czas wykonanej pracy. Zapewnia czystość, pewny chwyt i minimalny wysiłek. Używany w każdych warunkach nie ulega korozji. Czyszczenie narzędzia jest bardzo proste. Można je wykonać używając szczotki miedzianej lub myć pod bieżącą wodą. Wszystkie elementy narzędzia nadają się do recyklingu i są wymienne.

Właścicielem marki POWER AD jest BMKL Grupa Lackosz Sp. J.

ul. Grunwaldzka 93/6, 32-540 Trzebinia

+48 603 247 064, 663 436 629

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.indevice.pl