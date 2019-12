Od redakcji 9/2019

Szanowni Panstwo,



Rozwój techniki światłowodowej na świecie powoduje stopniową wymianę instalacji miedzianych na światłowodowe i to w dużym stopniu na odcinkach napowietrznych. Napowietrzne sieci światłowodowe są alternatywą dla tradycyjnych sieci doziemnych. Stosowane są głównie na słabo zurbanizowanych obszarach pozamiejskich oraz na terenach o podłożu trudnym do budowy kanalizacji teletechnicznej. Instalacje podwieszane zapewniają szybki dostęp do linii telekomunikacyjnych i ułatwiają usuwanie usterek oraz dalszą rozbudowę sieci.