Od redakcji 7/2019

Nowe lampy LED SubstiTube w ofercie LEDVANCE

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 19, wrzesień 2019 09:38

Do rodziny LED SubstiTube dołączają cztery produkty o nowoczesnych funkcjonalnościach: T8 Connected, T8 Motion Sensor, T8 Universal oraz T5 Universal. Najnowsze modele wzbogacą kolekcję wydajnych i trwałych lamp LED SubstiTube.

Lampy wchodzące do rodziny LED SubstiTube cechują się szklanymi konstrukcjami, które zapobiegają wyginaniu się tub LED, a specjalna powłoka PET chroni produkty przed stłuczeniem. Jako zamienniki LED dla tradycyjnych świetlówek pozwalają na znaczną oszczędność energii. Tuby LED do profesjonalnego oświetlenia dostępne są u sprzedawców hurtowych pod marką OSRAM, zaś czujniki sprzedawane są pod marką LEDVANCE.

Większy obszar oświetlenia dzięki T8 Connected

Druga generacja T8 Connected to nowa wersja istniejących już modeli o tej samej nazwie, zaprojektowana z myślą o parkingach samochodowych z wieloma punktami dostępu, fabrykach, magazynach i holach. Nowa generacja pozwala na bezprzewodowe zarządzanie oświetleniem za pomocą standardu Zigbee 3.0., z którym komunikują się zarówno czujniki, jak i lampy. Dzięki temu można bezprzewodowo sterować grupami nawet do dwustu urządzeń i automatycznie oświetlać jeszcze większy obszar. Czujniki zainstalowane przy wejściach i wyjściach powodują synchroniczne włączanie tub, co doskonale sprawdza się w specyficznych zastosowaniach oświetleniowych, np. na parkingach. Strefowe przyciemnianie, wykrywanie obecności i ustawienia światła dziennego to kolejne funkcje systemu nowych SubstiTube Connected. Pozwala to na znaczną oszczędność energii. Połączone czujniki LEDVANCE dostępne są w dwóch wersjach dla różnych instalacji: LB (Low Bay) dla wysokości maksymalnie 4 metry oraz HB (High Bay) dla wysokości od 4 do 14 m.

Wykrywacz ruchu w SubstiTube T8 Motion Sensor

SubstiTube T8 Motion Sensor stanowi prosty i bezpieczny zamiennik świetlówek i nie wymaga ponownego okablowania statecznika konwencjonalnego. Tuba LED jest wyposażona we wbudowany czujnik mikrofalowy wykrywający ruch. Czujnik pracuje na częstotliwości 5,8 GHz. Dzięki wykorzystanej technologii mikrofal jest również odpowiedni do zabudowanych opraw oświetleniowych. Jeśli czujnik nie wykryje żadnego ruchu przez 5 minut, tuba LED zostanie automatycznie przyciemniona ze 100 do 20% strumienia świetlnego. Po kolejnych dwóch minutach bezruchu SubtiTube T8 Motion Sensor całkowicie się wyłączy i natychmiast włączy przy najmniejszym poruszeniu człowieka. Czujnik może wykrywać ruch w promieniu maksymalnie 5 m, przy czym promień zależy od wysokości, na jakiej zainstalowana jest tuba LED. SubstiTube T8 Motion Sensors najlepiej sprawdza się w magazynkach, korytarzach, przejściach, a także na klatkach schodowych i parkingach podziemnych.

Wszechstronność SubstiTube T5 i T8 Universal

SubstiTube T5 i T8 Universal wyposażone są w warstwę chroniącą przed stłuczeniem, więc najlepiej wykorzystać je w miejscach narażonych na uszkodzenia. SubstiTube T5 Universal jest po raz pierwszy dostępny na rynku, w dwóch wersjach: High Output (HO) i High Efficiency (HE), które stanowią zamienniki dla tradycyjnych świetlówek T5. HO ma silny strumień świetlny (do 5600 lm), który pozwala oświetlić nawet wysokie hale produkcyjne i magazyny. HE jest natomiast idealny do instalacji o wysokiej skuteczności świetlnej. Model T5 można obsługiwać z pomocą statecznika elektronicznego lub zasilania sieciowego. SubstiTube T8, obsługiwany za pomocą statecznika elektronicznego, zasilania sieciowego i konwencjonalnego, jest z kolei dostępny w trzech opcjach: Advanced Ultra Output, Advanced i Value. Trwałość maksymalna 60 000 godzin oraz strumień świetlny o wartości nawet 3700 lm sprawia, że wersje Advanced Ultra Output i Advanced szczególnie nadają się do zastosowań w supermarketach, biurach, budynkach przemysłowych i publicznych, a także do oświetlania hal produkcyjnych. Wersja Value to wydajny, wszechstronny zamiennik dla zastosowań w korytarzach, na klatkach schodowych, na parkingach czy w magazynach.

Źródło: LEDVANCE