Od redakcji 5/2019

Systemy LiFi o wysokiej prędkości przesyłu danych

środa, 26, czerwiec 2019

Signify zaprezentował nową rodzinę systemów LiFi, w tym najszybsze i najbardziej niezawodne rozwiązanie LiFi spośród dostępnych obecnie w sprzedaży. Linia o nazwie Trulifi wykorzystuje profesjonalne oprawy oświetleniowe.

Zamiast sygnałów radiowych (takich jak WiFi, 4G/5G, Bluetooth itp.) Trulifi posługuje się falami świetlnymi, aby umożliwić niezawodną, dwukierunkową, bezpieczną komunikację bezprzewodową z prędkościami znacznie przewyższającymi większość konwencjonalnych technologii bezprzewodowych stosowanych w miejscach pracy.

Rozwiązanie bazuje na optycznych, bezprzewodowych nadajniko-odbiornikach, które są wbudowane w oprawy oświetleniowe marki Philips (lub mogą zostać do nich dodane). Oznacza to, że klienci nie muszą usuwać i wymieniać istniejącej infrastruktury oświetleniowej, aby uzyskać doskonałą jakość światła i łączność bezprzewodową. Technologia Trulifi pokonuje rosnące zatory w spektrum radiowym i jest idealna dla obszarów, gdzie częstotliwości radiowe nie działają dobrze lub w ogóle, bądź nie są dozwolone.

Nowa seria obejmuje oprawy z technologią Trulifi obsługujące łączność bezprzewodową z prędkością do 150 Mb/s na dużych powierzchniach, takich jak sale konferencyjne i kondygnacje biurowe. Oprawy oświetleniowe z technologią Trulifi zapewniają płynne przekazywanie transmisji między kolejnymi urządzeniami, dzięki czemu użytkownicy mogą się przemieszczać. Prędkość transmisji jest na tyle wysoka, że umożliwia jednoczesne strumieniowanie 30 filmów o rozdzielczości 1080p (HDTV). Odbiornik USB, podłączony do laptopa, jest potrzebny do odbioru sygnału LiFi i pełni rolę nadajnika, który wysyła dane z powrotem do oprawy.

Oprócz klasycznego połączenia szerokooptycznego 150 Mb/s do zastosowań biurowych gama urządzeń Trulifi obejmuje również system połączenia punktowego o transmisji sięgającej 250 Mb/s do zastosowań przemysłowych i wyspecjalizowanych, który działa jak „kabel bezprzewodowy”, idealny do łączenia urządzeń. Potencjalne zastosowania obejmują łączenie robotów lub maszyn w częstotliwości radiowej (RF) w trudnych warunkach środowiskowych, takich jak zakłady przemysłowe lub szpitale, gdzie komunikacja radiowa może być niedozwolona lub gdzie istnieje potrzeba bezpiecznego i szybkiego wysyłania i odbierania dużych plików danych.

Trulifi 6001 – system LiFi wykorzystujący widzialne światło, o prędkości do 30 Mb/s ( dostępny od 2018 r. ) Wiązka pokrywa obszar o średnicy 2 m przy przy suficie na wysokości 2 m i użyciu opraw oświetleniowych Philips PowerBalance gen2 z funkcją Trulifi (średnica wynosi 3 m przy wysokości 2,5 m)

Trulifi 6002 –linia przeznaczona na rynek biur, punktów medycznych, hoteli i firm transportowych. Urządzenia LiFi wykorzystują dwukierunkową wiązkę podczerwoną o prędkości do 150 Mb/s w każdą stronę, przy czym średnica ma ok. 2,2 m przy instalacji nadajniko-odbiornika na wysokości 2 m. Łączność bezprzewodowa działa w każdych warunkach oświetleniowych – nawet przy wyłączonym świetle.

Trulifi 6013 – system LiFi wykorzystujący dwukierunkowe, kolorowe światło, aby stworzyć stałe, stabilne połączenie między dwoma punktami, umożliwiające transmisję danych z prędkością do 250 Mb/s w każdym kierunku; wiązka ma 20 cm przy instalacji na wysokości 2 m. Połączone urządzenia mogą być oddalone od siebie do 8 m. Wszystkie systemy są dostępne w sprzedaży na całym świecie. Model Trulifi 6002 do sprzedaży w USA trafi jesienią 2019 r.

Źródło: SIGNIFY