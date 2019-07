Od redakcji 5/2019

Kondycjonery sygnałów Red Lion Controls

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: wtorek, 02, lipiec 2019 13:21

Firma Red Lion Controls, specjalizująca się w zakresie systemów komunikacji, monitorowania i sterowania, wprowadza do oferty nową rodzinę modułów kondycjonowania sygnałów. Zwiększają one siłę sygnału, pozwalając na stosowanie dłuższych kabli w środowiskach przemysłowych.

Moduły te używane jako konwertery mogą realizować translację i włączanie sygnałów do istniejącej architektury PLC, eliminując stosowanie drogich kart wejściowych, dostosowujących unikalny sygnał z nowo wprowadzanych czujników. Charakteryzują się małą szerokością obudowy (6 mm). Mogą konwertować sygnały pochodzące ze źródeł prądowych, napięciowych i impulsowych oraz z potencjometrów, termopar i czujników RTD.

Nowe kondycjonery sygnałów kierowane są do użytkowników oczekujących bardzo dobrej liniowości sygnału oraz do aplikacji przemysłowych wymagających albo integrowania danych z istniejących urządzeń do strategii IIoT poprzez integrowanie w nich czujników, albo transmisji precyzyjnych sygnałów z czujników na duże odległości bez zakłóceń ze strony napędów VFD i układów impulsowych. Zamiast dodawania drogich, specjalizowanych kart I/O do istniejącego systemu PLC moduły kondycjonowania sygnałów opracowane przez Red Lion Control pozwalają dodawać sygnały z czujników do bieżących procesów w obsługiwanych formatach, ułatwiając implementację i obniżając koszty.

Nowe moduły kondycjonowania sygnałów zapewniają wzmacnianie, izolację i konwersję sygnałów, zapewniając ich integralność w ciężkich warunkach pracy przy transmisji na duże odległości. W zależności od wymogów aplikacji mogą też modyfikować sygnał do wymaganego formatu wejściowego.

Red Lion Controls – specjalizuje się w zakresie komunikacji, monitoringu i sterowania automatyką przemysłową i instalacjami sieciowymi. Jej technologia z zakresu automatyki, sieci Ethernet i komunikacji M2M przez sieć telefonii komórkowej umożliwia firmom na całym świecie uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w dane pozwalające zwiększyć produktywność. Do marek produktów należą Red Lion, N-Tron i Sixnet. Firma ma siedzibę główną w York w Pensylwanii oraz biura regionalne w obu Amerykach, regionie Azji-Pacyfiku i Europie. Red Lion jest częścią Spectris plc, firmy zajmującej się produkcją oprzyrządowania i systemów sterowania pozwalających zwiększyć produktywność.

Źródło: Red Lions Control