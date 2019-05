Uniwersalny przekaźnik bezpieczeństwa

wtorek, 28, maj 2019 10:32

Firma Eaton przedstawia nowy przekaźnik bezpieczeństwa ESR5-NO-31-UC z szerokim zakresem napięć wejściowych opracowany z myślą o producentach maszyn na eksport.

Eaton Electric poszerza swoje portfolio przekaźników bezpieczeństwa o nowy model ESR5-NO-31-UC, który zastępuje poprzedni model – ESR5-NO-31-AC-DC.

Urządzenia zostały zaprojektowane dla szerokiego zakresu napięć – od 24 V do 230 V AC lub DC. Przekaźniki mogą przetwarzać sygnały generowane przez wyjścia OSSD, co umożliwia podłączenie do systemu czujników takich jak kurtyny świetlne. Każdy przekaźnik ma trzy redundantne obwody wyjściowe i zaciski dla różnych typów czujników – obok obsługi kurtyn świetlnych można również dodawać takie funkcje jak przyciski wyłączania awaryjnego, monitorowanie osłon bezpieczeństwa czy sterowanie ryglami.

Nowy przekaźnik ma szerokość 22,5 mm i jest o połowę mniejszy od poprzedniego modelu. zakres temperatur otoczenia też został rozszerzony i wynosi od -40 °C do +55 °C.

Przekaźniki bezpieczeństwa ESR5-NO-31-UC posiadają dopuszczenia UL i mogą pracować w obwodach o najwyższych poziomach funkcjonalnego bezpieczeństwa (PL e, zgodnie z normą EN 13849 oraz SIL CL 3, zgodnie z normą EN 62061).

Źródło: EATON