Zestawy do testowania stacji ładowania pojazdów elektrycznych

Firma Beha-Amprobe wprowadza do swojej oferty w Polsce testery do stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Przyrząd EV-520 dedykowany jest przede wszystkim technikom z branży paliwowo-energetycznej, którzy dzięki niemu mogą uzyskać dostęp do gniazd stacji ładującej, aby wykonać testy bezpieczeństwa i testy funkcjonalne, symulując obecność pojazdu elektrycznego.

Testery serii EV-520 są zaprojektowane również do napraw i rozwiązywania pojawiających się problemów technicznych. Zestaw adapterów umożliwia przeprowadzanie testów w połączeniu z odpowiednimi przyrządami testującymi, takimi jak tester instalacji (na przykład seria BEHA-Amprobe ProInstall), czy mierniki zakresów (np. ręczne oscyloskopy serii Fluke 120B Industrial ScopeMeter).

Za pomocą zestawu adapterów stacje ładowania mogą być testowane zgodnie z normami IEC/EN 61851-1 i IEC/HD 60364-7-722.

Główne cechy urządzeń Beha-Amprobe z serii EV-520:

Przyrząd odpowiedni do stacji ładowania pojazdów z trybem ładowania 3.

Łączniki EV dla typu 2 i typu 1.

Wstępny test PE – przy tej funkcji bezpieczeństwa przewód PE będzie testowany pod kątem możliwego występowania niebezpiecznego napięcia względem ziemi.

Symulacja kabla i Symulacja pojazdu – dzięki odpowiednim przełącznikom technik może symulować różne bieżące możliwości kabli ładujących, jak również różne stany ładowania pojazdu.

Oddzielne wskazanie fazy za pomocą trzech lampek LED dla łatwego sprawdzenia, czy obecne jest napięcie.

Zaciski pomiarowe L1, L2, L3, N i PE do podłączenia urządzenia testowego, takiego jak tester instalacyjny, w celu przeprowadzenia testów bezpieczeństwa i testów funkcjonalnych.

Gniazdo sieciowe zapewniające możliwość podłączenia zewnętrznego obciążenia w celu sprawdzenia, czy licznik energii elektrycznej działa w odpowiedni sposób.

Symulacja błędów (m.in. błędu uziemienia).

Zaciski dla sygnału wyjściowego CP w celu sprawdzenia komunikacji między adapterem (czyli symulowanym pojazdem elektrycznym) a stacją ładującą (parametr ten można zmierzyć za pomocą skopometru).

Stopień ochrony IP54 przed pyłem i wodą rozpryskową.

Więcej informacji na stronie www.beha-amprobe.com