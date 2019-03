II generacja zasilaczy UPS

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: piątek, 01, marzec 2019 17:30

Firma Eaton wprowadza na rynek drugą generację zasilaczy UPS Eaton 93E. Seria zasilaczy obejmuje moce znamionowe od 100 do 200 kVA z opcjonalnym wewnętrznym bypassem serwisowym w przypadku jednostek o mocach znamionowych od 100 do 120 kVA.

Druga generacja zasilaczy UPS 93E została wprowadzona w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na większą efektywność energetyczną, aby umożliwić obniżenie całkowitego kosztu eksploatacji. Zasilacze UPS Eaton 93E opracowano z myślą o praktycznej i prostej eksploatacji, zapewniając przy tym poziom wydajności i funkcje wymagane w celu ochrony zastosowań o krytycznym znaczeniu.Druga generacja zasilaczy UPS Eaton 93E obejmuje trójpoziomową topologię konstrukcji falownika i zalicza się do najbardziej efektywnych energetycznie zasilaczy UPS w swojej klasie, o sprawności na poziomie do 96,1% w trybie podwójnej konwersji oraz do 99,3% w trybie wysokiej sprawności, co pozwala obniżyć straty mocy i umożliwia osiągnięcie dużych oszczędności zużycia energii.

Zasilacze UPS Eaton 93E oferują szereg funkcji. Należą do nich:

Hot Sync, opatentowana przez Eaton technologia dzielenia obciążenia między zasilacze UPS w celu zwiększenia obciążenia i nadmiarowości, przy jednoczesnym eliminowaniu wszelkich pojedynczych punktów awarii w działającym równolegle systemie UPS,

algorytm zaawansowanego zarządzania bateriami (Advanced Battery Management, ABM), umożliwiający inteligentne ładowanie w celu zachowania i przedłużenia okresu użytkowania baterii,

oprogramowanie Intelligent Power Manager (IPM) Eaton, które jest wykorzystywane do zdalnego monitorowania i zarządzania zasilaczami UPS jako integralną częścią infrastruktury zasilania i systemu IT,

wielojęzyczny graficzny wyświetlacz LCD, umożliwiający łatwy podgląd informacji na temat statusu zasilacza UPS.

W zasilaczach UPS Eaton 93E poprawiono kompatybilność z generatorami oraz innym krytycznym sprzętem działającym w tej samej sieci dzięki aktywnej korekcji współczynnika mocy (Power Factor Correction, PFC), która zapewnia współczynnik mocy wejściowej na poziomie 0,99, dzięki czemu instalacja UPS jest bardziej opłacalna, zaś zniekształcenia THDi wynoszą mniej niż 3% w przypadku urządzeń drugiej generacji. Zasilacze UPS 93E umożliwiają również bezpieczny montaż i użytkowanie dzięki zintegrowanym fabrycznie i przetestowanym elementom ochronnym zabezpieczającym przed prądem zwrotnym.

Źródło: Eaton Electric