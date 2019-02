Seria inspirowana perłą

Firma Fibaro prezentuje nową, nagrodzoną Złotym Medalem na Targach BUDMA 2019, linię gniazd i włączników Walli, a także aplikację do zarządzania inteligentnym domem Home Center.





Fibaro Walli to pierwsza kompletna linia i "nteligentnych" i klasycznych gniazd i włączników, która może być zamontowana w istniejącej instalacji, a także na etapie projektowania wnętrz. Wzornictwo nowej linii jest stylizowane perłą, która została otoczona pierścieniem LED. Jego kolory mogą być dostosowane do indywidualnych upodobań użytkowników, a także przypisane do konkretnych sytuacji - mogą np. informować o zmienionym poborze mocy, podjeżdżającym uberze czy też być nocnym podświetleniem drogi do toalety.

FIBARO Home Center

Nowa aplikacja mobilna FIBARO do zarządzania inteligentnym domem, nagrodzona tytułem CES Innovation Award Honoree 2019 w kategorii Software. Aplikacja jest wyposażona w intuicyjny interfejs, dzięki któremu użytkownik bez trudu obsłuży wszelkie urządzenia FIBARO i inne kompatybilne produkty. Ponadto, aplikacja wykorzystuje uczenie maszynowe, aby zapamiętywać preferencje użytkowników i odpowiadać na ich potrzeby. System umożliwia także oszczędne użytkowanie energii, gdyż potrafi wykryć nieobecność domowników i obniżyć temperaturę.

Smart home w wersji na start

Firma FIBARO oferuje też pakiety smart home. Pakiety udostępniają pożądane funkcje bez inwestowania w pełen zakres inteligentnego domu. Do dyspozycji są zestawy sterujące:

- ogrzewaniem (umożliwia zdalną zmianę temperatury i automatyczne jej dostosowanie do typu pokoju, pory roku, pogody i preferencji),

- oświetleniem (umożliwia dowolne sterowanie źródłami światła),

- roletami,

- oraz zestaw startowy FIBARO Starter Kit (pozwala zdalnie, na poziomie podstawowym, zarządzać domem i dbać o jego bezpieczeństwo).

