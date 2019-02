Sterowniki nowej generacji EASY

Firma Eaton wprowadza nową generację programowalnych przekaźników do sterowania – „Easy”. Łatwa obsługa i intuicyjne oprogramowanie easySoft 7 umożliwiają realizację zarówno prostych zadań sterowania, jak i bardziej kompleksowych konfiguracji o wysokiej wydajności procesu. Mocny sprzęt, elastyczna rozbudowa i wszechstronne opcje komunikacyjne umożliwiają korzystanie ze sterowników „easy” w szerokim zakresie zastosowań i przemysłów. Zintegrowany interfejs Ethernet daje również użytkownikom dostęp do Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT).

Seria easyE4 zastępuje istniejące serie easy500, easy700 i easy800.

Aby zapewnić maksymalną elastyczność, każda jednostka podstawowa easyE4 jest wyposażona w 4 wyjścia cyfrowe, 4 wejścia cyfrowe/analogowe o rozdzielczości 12 bitów oraz 4 szybkie wejścia cyfrowe. Wszystkie wejścia mogą być również wykorzystywane jako wejścia do obsługi przerwań, co jest funkcją niespotykaną do tej pory w tej klasie urządzeń. Oznacza to, że można uruchomić procedurę przerwania dla określonego zdarzenia w trybie licznika, czasu lub w trybie detekcji zbocza. W połączeniu z funkcją NET przekaźnik sterujący jest w stanie osiągnąć czas reakcji, który jest porównywalny z czasem reakcji mikrokontrolera.

Kolejną nowością w urządzeniach easyE4 jest możliwość wykorzystania sygnału radiowego DCF77. Zapewnia to bardzo dokładne wskazanie czasu i daty. Informacje te są również automatycznie aktualizowane, na przykład podczas zmiany czasu zimowego/letniego.

Dzięki modułom rozszerzeń, każdy moduł podstawowy można rozbudować do 188 We/Wy, co ustanawia nowy standard dla sterowników kompaktowych. Aby ułatwić realizację szerokiego wachlarza zastosowań, możliwe jest łączenie urządzeń easyE4 również w trybie mieszanym AC, DC i UC, to samo dotyczy rozszerzeń analogowych i cyfrowych. Moduły rozszerzeń są łączone od frontu za pomocą nowego złącza easyConnector, co znacznie ułatwia instalację i demontaż. Dzięki ograniczeniu liczby różnych jednostek podstawowych i rozszerzeń do 14. oraz zwiększeniu ich uniwersalności zmniejszona została liczba wymaganych wersji w porównaniu z poprzednią serią, co rozszerza zakres zastosowań. Prowadzi to do znacznego obniżenia kosztów zakupu i magazynowania.

Możliwość zainstalowania karty microSD w jednostce podstawowej otwiera dodatkowe możliwości. Pozwala to aktualizować programy i zapewnia funkcje serwisowe. Możliwe jest również wstępne zdefiniowanie programu startowego, który zostanie wykonany po włączeniu sterownika. Dodatkowa pamięć może być również wykorzystana do rejestracji danych, co pozwala dokumentować stan pracy maszyny. Dodatkowo karta microSD zawierająca odpowiedni plik graficzny sprawia, że wyświetlany jest dedykowany obraz podczas uruchamiania urządzenia.

Dzięki zintegrowanemu interfejsowi Ethernet przekaźnik easyE4 można podłączyć do dowolnego standardowego routera LAN/WLAN, co umożliwia również podłączenie do sieci IIoT. Informacje dostarczane przez sterownik mogą być wyświetlane na stronach internetowych opartych na języku programowania HTML5 lub wykorzystywane do wizualizacji poprzez zintegrowany Web Server „easy”. Użytkownicy mogą tworzyć własne panele sterowania i korzystać z produktów easyE4 za pomocą smartfona, tabletu lub laptopa. Panele operatorskie dowolnego typu mogą być również podłączone bezpośrednio przez sieć Ethernet, na przykład przy użyciu protokołu Modbus TCP. Ponadto nawet 80 urządzeń easyE4 może komunikować się w jednej sieci poprzez interfejs Ethernet i zintegrowaną funkcję sieci NET.

Seria easyE4 przeznaczona jest do szerokich zastosowań, w związku z czym obejmuje urządzenia, które pracują w różnych wariantach zasilania, np. wersja AC: od 85 V AC do 264 V AC, oraz wersja DC: do 24 V DC. Ciekawa jest nowa wersja UC (uniwersalne napięcie zasilania), która może być stosowana przy napięciu 12 V DC, 24 V DC lub 24 V AC. Każda jednostka podstawowa może być wyposażona w wyświetlacz w celu wyświetlania tekstów, wartości i parametrów i elementów graficznych. Wyświetlacz może być dostosowany do potrzeb klienta za pomocą oprogramowania easySoft 7.

Środowisko easySoft 7 jest intuicyjne w obsłudze, dzięki czemu programowanie sterowników easyE4 nie stanowi poważnego wyzwania. Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy czterema językami programowania: schemat może być tworzony za pomocą bloków funkcyjnych, schematów drabinkowych, własnego języka programowania „easy” firmy Eaton lub za pomocą tekstu strukturalnego (ST). ST jest powszechnie stosowany w automatyce i zawiera dodatkowe funkcje dla bardziej złożonych aplikacji. EasySoft 7 zawiera szereg przydatnych nowych bloków funkcyjnych, takich jak rejestracja danych, wykrywanie wartości min./maks., moduł alarmowy, trzystopniowy regulator lub powiadomienia e-mail. Dodatkowo użytkownicy mogą również tworzyć własne bloki funkcyjne. Istniejące programy z poprzednich urządzeń (np. serii easy 500, 700 i 800) można przenieść do easySoft 7.

