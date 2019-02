Prostowniki modułowe do ładowania dużych wózków

Opublikowano: poniedziałek, 04, luty 2019 11:22

EnerSys rozszerzył asortyment wysoko wydajnych prostowników typu Life iQ Modular. Nowe modele ładują prądem 96 V lub 120 V z mocą do 21 kW akumulatory napędzające wózki elektryczne do przeładunku materiałów. Efektywność energetyczna, niezawodność oraz optymalizacja ładowania nowych modeli umożliwiają zmniejszenie kosztów operacyjnych poniżej poziomu tradycyjnych prostowników 50 Hz.

Aby maksymalnie wykorzystać tę przewagę, warto stosować nowoczesne akumulatory o bardziej zaawansowanej technologii i mniejszej impedancji na wejściu. Co ważne, wysoką efektywność można utrzymać przez cały cykl ładowania akumulatora. W trakcie ładowania w tradycyjny sposób, pobór prądu z prostownika stopniowo maleje co ma niekorzystny wpływ na efektywność urządzenia. Nowe produkty EnerSys można konfigurować tak, by nawet sześć modułów prostownika obsługiwało ten sam akumulator. Stopniowo moduły odłączają się w miarę, jak pobór prądu spada, a moduły pozostające przy pracy utrzymują wysoki poziom ładowania i tym samym zapewniają efektywność.

Prostownik modularny nie dopuszcza także do przeładowania akumulatora, bo przeładowanie rzędu nawet 20% skutkuje marnowaniem energii i skróceniem czasu życia akumulatora. Parametry ładowania prostowników modularnych pozwalają wydłużyć czas życia akumulatorów trakcyjnych.

W ten sposób można znacznie zmniejszyć koszt energii. Z przeprowadzonych prób wynika np. że w zależności od miejscowej ceny energii elektrycznej naładowanie akumulatora (120 V, 1500 Ah), które standardowo kosztowałoby 50 euro, będzie kosztować ok. 37 euro, jeśli zastosuje się prostownik typu modularnego. W odróżnieniu od prostowników konwencjonalnych współczynnik mocy prostownika modularmego Life IQ jest zbliżony do 1. Dodatkowo prostowniki te nie powodują zakłóceń przebiegu AC i nie przeciążają sieci energetycznej mocą bierną, zmniejszając wymagane parametry kabli i przełączników.

Modularna konstrukcja gwarantuje dużą niezawodność, ponieważ moduły równo dzielą się pracą. Jeśli któryś z nich przestanie działać, pozostałe nadal pracują, co prawda ze zmniejszoną mocą, ale proces ładowania nie zostaje przerwany. Do zastosowań wymagających najwyższej niezawodności można wprowadzić dodatkowy moduł, który zapewni redundancję N+n.

Optymalizacja profili ładowania prostownikami EnerSys nie tylko wydłuża czas życia akumulatorów, lecz także pozwala skrócić czas ładowania o godzinę lub dwie w zależności od rodzaju akumulatora. Jest to ważne, ponieważ czas jest jednym z najistotniejszych czynników kosztowych współczesnego środowiska biznesowego. Inteligentne ładowanie pozwala także zaoszczędzić czas. Uzupełnianie elektrolitu wodą baterii Water Less, ładowanych prostownikami modularnymi nie trzeba wykonywać częściej niż raz na 8 tygodni, gdy te same baterie, ładowane konwencjonalnymi prostownikami trzeba dopełniać wodą razw tygodniu lub co 10 dni. Każde dopełnianie elektrolitu 60 litrami wody zajmuje od 20 do 30 minut i jest to czas w którym akumulator nie pracuje.

Prostowniki modularne EnerSys automatycznie rozpoznają akumulator i umożliwiają lepszą kontrolę nad efektywnością i współczynnikiem mocy, co – oprócz pozostałych korzyści płynących z technologii HF – pozwala optymalnie dostosować proces ładowania do indywidualnych potrzeb. Współpraca z bezprzewodowym urządzeniem Wi-iQ do monitorowania stanu akumulatora zapewnia lepszą widoczność stanu prostownika.

– Jesteśmy dumni z nowych urządzeń, ponieważ dotychczas żadnemu producentowi prostowników przemysłowych nie udało się pokonać ustawowych i innych, powiązanych z nimi barier, aby umożliwić obsługę dużych wózków w modularnym formacie. Nam się to udało, bo EnerSys ma ogromne doświadczenie w projektowaniu części elektronicznych, połączone z głęboką wiedzą na temat procesu i efektywnych profili ładowania. Jest to doświadczenie zdobywane przez ponad 100 lat produkcji akumulatorów – mówi Martin Walsh, senior product manager Motive and Reserve Power w EnerSys EMEA.

Źródło: EnerSys