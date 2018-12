Drukarka Wraptor A6500

poniedziałek, 26, listopad 2018 14:32

Drukarka i aplikator firmy Brady do oznakowań identyfikacyjnych przewodów i kabli to narzędzie do kontroli kosztów produkcji i zwiększania jakości identyfikacji poprzez automatyczny druk i aplikację etykiet.

Urządzenie identyfikuje przewody w 5 sekund, eliminując potrzebę wcześniejszego druku etykiet i konieczność ich ręcznej aplikacji.

Technologia zastosowana w tym urządzeniu pozwala na druk kodów kreskowych, logotypów i schematów w rozdzielczości 300 dpi, a także na szczelne owinięcie etykiety wokół przewodu z minimalną ilością pęcherzy powietrza i marszczeń.

10 sekund oszczędności

Dzięki rozwiązaniom automatycznej identyfikacji kabli koszulki termokurczliwe i etykiety owijane można aplikować z oszczędnością czasu do 10 sekund na każdym kablu. Wraptor A6500 może drukować i owijać etykiety wokół kabla w ciągu 5 sekund, skracając czas produkcji kabli w środowiskach, w których występuje konieczność spełnienia wymagań dotyczących śledzenia i identyfikacji produkcji. Na potrzeby identyfikacji kabli koszulkami termokurczliwymi firma Brady oferuje automatyczny aplikator BSP45 do ściągania osłony z koszulek i aplikowania ich na kable przez naciśnięcie pedału. Wysoki poziom precyzji druku na koszulkach termokurczliwych zapewnia drukarka BradyPrinter i7100 lub drukarka do koszulek BBP72 z możliwością jednoczesnego zadruku obu stron koszulki.

Niezawodność zautomatyzowanych rozwiązań w zakresie identyfikacji zapewniają dedykowane etykiety i koszulki termokurczliwe. Odznaczają się one wysoką jakością i są odporne na wymagające środowiska przemysłowe. Samolaminująca etykieta winylowa B-427 zapewnia odporność na ścieranie, paliwo, olej i warunki zewnętrzne i jest dostępna w szerokiej gamie kolorów, natomiast owijana etykieta z tkaniny nylonowej B-499 zapewnia odporność na brud, ciepło, zimno i chemikalia. Obie te etykiety sprawnie współpracują z urządzeniem Wraptor A6500. Do aplikatora koszulek termokurczliwych BSP45 firma Brady poleca koszulki B-342, B-7646 i B-7641 odporne na działanie oleju napędowego, czy bezhalogenowe koszulki o niskiej emisji dymu. Wszystkie materiały identyfikacyjne zostały przetestowane przy użyciu standardowych metod ASTM w celu zapewnienia optymalnej niezawodności. Karty danych technicznych są dostępne na stronie internetowej firmy Brady.

Specyfikacja:

Rozdzielczość: 300 dpi

Szerokość etykiety: maks. 50,8 mm

Szerokość druku: 50,8 mm

Podłączenie do PC: tak

Złącza: USB, serial, Lpt

Wyświetlacz LCD: wyświetlacz LCD dotykowy

Stand alone (niezależny) tryb: tak

Klawiatura: brak