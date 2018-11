Trzy premiery Schneider Electric

UPS to urządzenie gwarantujące podwójną ochronę – oprócz funkcji standardowej listwy przeciwprzepięciowej zapewnia nieprzerwaną pracę urządzeń elektronicznych. Schneider Electric zaprezentował trzy nowe modele UPS, które odpowiadają na specyficzne potrzeby każdego środowiska.

Easy UPS z serii BV i SRV

Jednofazowy zasilacz Easy UPS z serii BV w technologii line interactive to rozwiązanie dla domów i małych firm. Jego elastyczna konstrukcja pozwala na jednoczesne zasilanie urządzeń o niskim zapotrzebowaniu na energię (modemy, routery, sprzęt VOIP), ale także tych o dużej konsumpcji (komputery stacjonarne, konsole do gier). Co więcej, zasilacz Easy UPS serii BV zapewnia długi czas zasilania routera i modemu, co umożliwia utrzymanie wielogodzinnego dostępu do internetu. Ważna jest także funkcja AVR – automatycznej regulacji napięcia, która pozwala na korektę skoków napięć i przepięć do bezpiecznych poziomów.

Z kolei Easy UPS z serii SRV dedykowany jest małym i średnim przedsiębiorstwom. Ma wyższy poziom mocy, której wartość w zależności od wersji (1, 2, 3, 6 lub 10) waha się od 1000 do 10 000 VA. Dzięki odpowiedniej współpracy z generatorem seria SRV zapewnia czyste, stabilne zasilanie odbiorów nawet podczas dłuższych przerw zasilania sieciowego. Zasilacz jest przy tym odporny na ewentualne własne awarie – dzięki wbudowanemu automatycznemu i ręcznemu obejściu.

Easy UPS 3S

Dla bardziej wymagających środowisk odpowiedni będzie Easy UPS 3S o mocy od 10 000 VA do 40 000 VA. Wytrzymała konstrukcja, szeroki zakres wartości napięcia wejściowego, maksymalna temperatura pracy wynosząca 40ºC i niewielkie rozmiary to nie wszystkie zalety – sprawność urządzenia sięga aż 96% w trybie podwójnej konwersji. W trybie oszczędzania energii Easy UPS 3S osiąga z kolei nawet 99% sprawności.

Wśród innych zalet zasilacza warto wymienić: powłokę konforemną, która zapewnia ochronę w trudnych warunkach, łatwość wymiany filtra przeciwpyłowego, a także bezproblemowe przeprowadzanie testu pętli, który weryfikuje działanie urządzenia (nie trzeba stosować zewnętrzne obciążenie). Jednym z wyróżników Easy UPS S3 jest także możliwość zdalnego sterowania dzięki oprogramowaniu Schneider Electric EcoStruxureIT. Rozwiązanie to umożliwia monitorowanie i zarządzanie sytuacją w firmie za pośrednictwem chmury (przy zakupie opcjonalnej karty SNMP). Wszystkie modele zasilaczy Schneider Electric mają 2-letnią gwarancję producenta.

Źródło: www.apc.com/pl