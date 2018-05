Zegary sterujące

wtorek, 01, maj 2018

W ofercie firmy Finder Polska pojawiły się nowe modele zegarów sterujących z programowaniem NFC, które wchodzą w skład serii 12. Zegary dostępne są w wersji mechanicznej lub elektronicznej.

Modele 12.61 i 12.62 to zegary tygodniowe, 12.A1 i 12.A2 – zegary astronomiczne. Poszczególne urządzenia mają dobowy, tygodniowy i astronomiczny programator czasowy. Do programowania służą dwa tryby programowania: Classic (poprzez joystick), Smart (poprzez smartfon) z technologią NFC i aplikacją Finder toolbox na Androida.

Modele 12.A1 i 12.A2 mogą przeliczać czasy wschodów i zachodów słońca według współrzędnych geograficznych. Proste programowanie współrzędnych geograficznych odbywa się za pomocą kodów pocztowych (dla większości krajów europejskich). Dostępne są funkcje: Astro ON/OFF (fabrycznie zaprogramowana na kanale A), Załącz/Wyłącz, Impuls od 1 s do 59 min, Tryb wakacyjny. Funkcja Offset pozwala przyspieszyć lub opóźnić czas przełączenia względem czasu astronomicznego do 90 min (co 1 min).

Parametry serii 12: napięcie zasilania (wg typu): 110–230 V AC/DC, 12–24 V AC/DC, wersje z 1 i 2 stykami – 16 A, 50 segmentów pamięci, podświetlany wyświetlacz, automatyczna zmiana czasu, wewnętrzna bateria do nastawiania i programowania, montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715). Zastosowanie: miejskie oświetlenie, parki, parkingi, sklepy, oświetlenie banerów, systemy nawadniające, systemy ogrzewania i chłodzenia.

Źródło: FINDER POLSKA