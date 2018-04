Kanały grzebieniowe i wentylatory filtrujące

Aby zapewnić kompleksowość swojej oferty, firma Weidmüller rozszerzyła asortyment komponentów do szaf sterowniczych o solidne kanały grzebieniowe i energooszczędne wentylatory filtrujące.

Pakiet rozwiązań został uzupełniony o elementy infrastruktury, które w ogólnym kontekście budowy szaf stanowią podstawę dla efektywnego planowania, instalacji i eksploatacji.

Dobrze zorganizowane i zabezpieczone przewody i kable to solidna baza szafy sterowniczej. Wysoka jakość naszych kanałów grzebieniowych ułatwia tworzenie trwałych tras kablowych bez skręceń. Firma oferuje m.in. kanały bazhalogenowe odporne na temperaturę od -25 °C do +120 °C. Praktyczne uchwyty przytrzymujące zainstalowane przewody i kable oraz precyzyjnie wykonane otwory zgodnie z normą DIN EN 50085-2-3 ułatwiają instalację. Przemyślany mechanizm zamykania zapewnia bezpieczne dopasowanie pokryw korytek. O jakości stanowią praktyczne szczegóły wykonania.

Nowe wentylatory i komponenty do sterowania temperaturą szafy zapewniają działanie w wielu różnych warunkach. Z powodu zmniejszonego zużycia energii oraz jednoczesnego zwiększenia natężenia przepływu powietrza, wentylatory z filtrem zapewniają bezpieczne i ekonomiczne chłodzenie szaf sterowniczych. Ponadto faliste wkłady filtracyjne IP55 oferują czas pracy trzy razy dłuższy od wkładów konwencjonalnych, dzięki zwiększonej powierzchni. Dopracowane szczegóły, takie jak mechanizm zatrzaskowy na wszystkich czterech rogach i funkcjonalne pokrywy klapkowe umożliwiają szybki montaż bez użycia narzędzi, co powoduje oszczędność czasu i kosztów. Postępująca cyfryzacja przemysłu zwiększa udział aktywnej elektroniki w szafach sterowniczych, co prowadzi do gęstszego upakowania znajdujących się w nich podzespołów. Wentylatory filtrujące umożliwiają wydajne chłodzenie aparatury, wydłużając okres eksploatacji podzespołów elektronicznych.

Źródło: Weidmuller