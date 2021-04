Od redakcji 3/2021

Bohaterowie WIHA gotowi do dalszych działań!

Dni stają się coraz cieplejsze, przyroda powoli budzi się do życia, a ekipa z dobrze znanej serii edukacyjnej od WIHA jest już w pełni gotowa, by przywitać nadejście wiosny. Jakie zadania, łamigłówki i historie przygotowała dla najmłodszych majsterkowiczów?

Wiosną budzi się kreatywność!

„Wiosna, wiosna” to trzecia odsłona wydawnictwa WIHA, która zabiera dzieci do świata kreatywnej zabawy, rozwijającego DIY oraz samodzielnego rozwiązywania problemów. Każdy zeszyt to pakiet zadań, zagadek i pouczających historii, uwrażliwiających odbiorców na poszanowanie natury, proekologiczne zachowania, a także mobilizujący najmłodszych do majsterkowania i efektywnego spędzania wolnego czasu.

Tym razem dobrze znani i niezwykle lubiani niedźwiedź Wojtek, jeż Ignacy, wiewiórka Hania i sowa Anna przygotowują się do nadejścia wiosny i bez wątpienia będą potrzebować wparcia małych, ciekawych świata, odkrywców.

„Już za chwilę zaprosimy czytelników do lasu, który powoli budzi się z zimowego snu. Opowiemy o recyklingu, wiosennych porządkach, a na deser upieczemy szwarcwaldzki tort. Cieszymy się, że każda odsłona naszego zeszytu cieszy się tak ciepłym przyjęciem rodziców i ich podopiecznych” – mówi Maja Sikorska z Wiha.

Wiosenny zeszyt dostępny do pobrania i samodzielnego wydruku tutaj

Źródło: WIHA POLSKA