Od 21 lutego br. innogy Polska rusza z testem nowej usługi elektrycznego innogy e-Car Sharingu, dzięki któremu mieszkańcy Warszawy będą mogli wynajmować auta elektryczne na minuty. Test pierwszego, w pełni elektrycznego car sharingu w Warszawie potrwa do 31 marca i obejmie wszystkie warszawskie dzielnice.

W ramach fazy pilotażowej jeździć będzie osiem samochodów, pięć zostanie udostępnionych mieszkańcom stolicy, dwa są przeznaczone dla partnera biznesowego, a jednym będą jeździć pracownicy innogy. Warszawiacy będą mogli wypróbować dwa BMW i3, Renault Zoe, Nissana Leaf oraz Hyundaia IONIQ. Każdy użytkownik będzie mógł się przekonać, że jazda samochodem elektrycznym to nie tylko wyższy komfort, lecz także dobra zabawa. Pojazdy elektryczne nie emitują zanieczyszczeń powietrza, dzięki czemu wykorzystane na większą skalę w car sharingu, mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza w miastach. Dodatkowo, gdy energia elektryczna wykorzystana do ich ładowania pochodzi ze źródeł odnawialnych, stają się samochodami w pełni zeroemisyjnymi.

Na urządzenia mobilne z systemem Android i iOS powstała aplikacja innogy e-Car Sharing, dzięki której użytkownicy będą mogli znaleźć, zarezerwować i wynająć samochody. Do ładowania pojazdów zostanie wykorzystana już istniejąca sieć stacji innogy.

Koszt usługi, w zależności od modelu samochodu, waha się od 0,60 do 1 zł netto za 1 minutę jazdy i od 0,80 do 1 zł za 1 km. Dodatkową zachętą do testowania innogy e-Car Sharingu będzie możliwość każdorazowego obniżenia kosztu wynajmu o 50%, za wypełnienie ankiety po skorzystaniu z usługi. Wyniki ankiet zebranych podczas testu staną się podstawą do dalszych analiz związanych z wprowadzeniem usługi innogy e-Car Sharing w Warszawie na szeroką skalę.

Test car sharingu jest realizowany wspólnie z firmą Keratronik, będacą partnerem technologicznym. Do próby zostały wykorzystane samochody elektryczne marek: BMW, Nissan, Hyundai i Renault.



Źródło: innogy Polska