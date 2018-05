BMZ nawiązuje współpracę z LG Chem

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 24, maj 2018 15:02

W ramach czteroletniej umowy koreańska firma dostarczy kilkaset milionów ogniw litowo-jonowych. Zarówno przedstawiciele Grupy BMZ, jak i LG Chem Ltd. podkreślają, że to strategiczna współpraca, która pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój tych firm w Europie.

Baterie litowo-jonowe stają się nieodłącznym elementem wielu dziedzin życia. Znajdują szerokie zastosowanie w elektronice, a już niedługo będą odgrywać kluczowe znaczenie w funkcjonowaniu pojazdów komunikacji miejskiej, samochodów, skuterów i rowerów. Podpisana między Grupą BMZ i koreańskim potentatem chemicznym umowa obejmuje szeroki zakres ogniw wykorzystywanych w różnych segmentach rynku i branżach, m.in.: medycznej, przemysłowej, AGD, systemów napędowych i elektronarzędziowej.

Technologia litowo-jonowa jest znacznie bardziej wydajna w porównaniu z innymi dostępnymi obecnie systemami akumulatorowymi. Wiele firm i instytucji walczy w globalnym wyścigu o to, by zająć jak najlepszą pozycję w tworzącym się rynku elektromobilności i stacjonarnych systemów magazynowania energii. Transport ekologiczny, głównie elektryczny, zyskuje na popularności, staje się globalnym trendem, do którego przekonuje się coraz więcej państw na świecie. Tworzy to olbrzymi rynek dla producentów baterii litowo-jonowych.

Tego typu współpraca to ważny krok w rozwoju obu firm i sygnał dla wszystkich graczy na rynku o gotowości do realizacji dużych międzynarodowych zamówień.

Źródło: Grupa BMZ