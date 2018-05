Grupa Grodno rośnie w siłę

poniedziałek, 28, maj 2018 14:28

Aktywna w integracji rynku hurtowni elektroinstalacyjnych spółka Grodno, notowana na GPW, dołącza do Grupy Grodno podmiot Elektromag Lighting. Jest to druga część przejętego w 2015 r. przedsiębiorstwa Elektromag.

Działalność Elektromag Lighting koncentruje się na dwóch obszarach: sprzedaży dzięki współpracy z projektantami i architektami oraz sprzedaży B2C w kanale e-commerce. Włączenie jej do Grupy Grodno stanowi wzmocnienie kompetencji w obu obszarach, szczególnie w zakresie e-commerce zorientowanego na klienta końcowego.

– Szacujemy, że rozszerzenie działalności Grupy Grodno o nowy podmiot przyniesie wzrost przychodów o ok. 2 mln zł w kanale e-commerce i 3 mln w pozostałej części działalności Elektromag Lighting. Będzie to oczywiście zależało od osiągniętych synergii i wyników integracji z Grupą Grodno. Tutaj jednak mamy spore doświadczenie i kompetencje, na co wskazuje konsekwentna integracja rynku, w tym przejęcie kilka lat temu pierwszej części przedsiębiorstwa Elektromag – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Wzrost przez przejęcia

Oprócz dynamicznego wzrostu organicznego i ciągłej optymalizacji procesów oraz rozwoju oferty konsekwentna integracja rynku jest podstawą strategii Grupy Grodno. Przejęcia są wpisane w działalność Grupy, która potwierdza swoje doświadczenie we włączaniu kolejnych podmiotów, osiągając efekt synergii i wzrostu przychodów. W ubiegłym roku Grupa przejęła hurtownię BaRGo, działalność przedsiębiorstwa Jorga oraz kilka mniejszych punktów sprzedaży, natomiast w grudniu poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z kolejnym potencjalnym podmiotem, z którym obecnie prowadzi rozmowy.

– Integracja większych i mniejszych podmiotów jest dla nas okazją do przejmowania kolejnych grup klientów oraz zespołów pracowników. Tym razem do Grupy Grodno dołącza pięć bardzo kompetentnych osób. Jest to dobrze znany nam kierunek rozwoju i ten ruch, a także trwające negocjacje z większym podmiotem potwierdzają naszą gotowość do dalszego powiększania Grupy Grodno w ten sposób. Cały czas jesteśmy otwarci na akwizycje – dodaje prezes Jurczak.

Grupa GRODNO liczy obecnie 80 punktów sprzedaży zlokalizowanych w całej Polsce, w tym 9 oddziałów spółki zależnej BARGO na Mazowszu, 5 punktów El-Corte oraz 10 placówek w modelu franczyzowym.

