Obecna na rynku od 70 lat marka Hitachi Koki od jesieni tego roku będzie funkcjonować na całym świecie pod nazwą HiKOKI. Narzędzia oznaczone nowym logo będą dostępne w sklepach od 1 października 2018 r. Zmiana wpisuje się w strategię międzynarodowego wzrostu firmy, której celem jest zapewnienie rozwoju w blisko 100 krajach na świecie.

– Przez 70 lat dostarczaliśmy nagradzane przez swoją innowacyjność i niezawodność produkty i w końcu nadszedł czas, aby skoncentrować się na rozwoju prawdziwej globalnej spółki, pozostającej w zgodzie z japońską tradycją. Ponadto, zaangażowaliśmy się w pełni w przyspieszenie rozwoju, dzięki współpracy z jednym z największych funduszy prywatnego kapitału na świecie – firmą KKR (Kohlberg Kravis Roberts) – mówi Osami Maehara, prezes holdingu Hitachi Koki.

Celem firmy jest zdobycie pozycji globalnego lidera w produkcji elektronarzędzi oraz urządzeń wykorzystywanych w nauce. Zgodnie z przyjętą strategią Hitachi Koki chce osiągnąć poziom sprzedaży w wysokości 2,7 mld USD do roku obrotowego 2020. Zmiana marki jest pierwszym krokiem, aby osiągnąć zamierzony cel.

– Wierzymy, że możemy przenieść naszą działalność na wyższy poziom rozwoju dzięki wsparciu wszystkich naszych pracowników i partnerów na całym świecie. Liczymy że w niedalekiej przyszłości zbudujemy naszą markę, która przekroczy oczekiwania wymagających klientów na całym świecie – dodaje prezes Maehara.

Przeprowadzany proces rozpoczął się od zmiany nazwy spółki Hitachi Koki Co., Ltd. na Koki Holdings Co. W związku z tym konieczne okazało się powołanie spółki zależnej o nazwie Koki Holdings Europe GmbH, z siedzibą w Niemczech, która odpowiada za wdrożenie strategii na rynku europejskim. Zapowiadane przekształcenie pociągnie za sobą modyfikację nazwy marki elektronarzędzi znanych obecnie pod nazwą HITACHI lub Hitachi Koki. Transformacja nie obejmie następujących marek: metabo, SANKYO, Tanaka, CARAT, HIT-MIN, himac.

– Wiosną 2017 r. Kohlberg Kravis Roberts zakupił wszystkie udziały w naszej firmie od naszej poprzedniej spółki dominującej, Hitachi Ltd. Ten krok oznacza rozpoczęcie nowej ery, która daje nam wiele możliwości. Jesteśmy na to przygotowani – mówi Yasushi Fukui, dyrektor zarządzający Koki Holdings Europe GmbH.

Przedstawiciel japońskiego producenta podkreśla, że firma będzie wykorzystywać swoje wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji elektronarzędzi dla profesjonalnych użytkowników. – HiKOKI to przede wszystkim jakość, wydajność i innowacyjność, jakiej profesjonaliści oczekują od naszej firmy. Narzędzia marki HiKOKI są wykorzystywane codziennie do zaawansowanych prac, i ułatwiają życie ekipom budowlanym na całym świecie – dodaje dyrektor Fukui.

– Firmy budowlane i wykonawcze zawsze stanowiły dla nas kluczową grupę docelową – zaznacza Mateusz Kaczmarski, marketing manager Hitachi Power Tools Polska Sp. z o.o. – Dla tych użytkowników opracowaliśmy nasze młoty obrotowe i wyburzeniowe. Wspomniane grupy zawodowe korzystają z najbardziej niezawodnych i najlepszych marek w branży – mówi Kaczmarski.

Marka HiKOKI została stworzona w oparciu o trzy podstawowe zasady, które przewodzą spółce: innowacyjność technologiczna zwiększająca wydajność, niezawodność urządzeń produkowanych przez 70 lat działalności spółki oraz nowy potencjał rozwoju na rynku. Dzięki nowemu partnerstwu holding Hitachi Koki chce usprawnić swoje działania, a także przyspieszyć wzrost organiczny i umocnić pozycję rynkową.

Marka Hitachi Koki została stworzona 18 grudnia 1948 r. Jej głównym polem działania jest produkcja i sprzedaż elektronarzędzi dla profesjonalnych użytkowników, sprzętu budowlanego, medycznego, badawczo-naukowego oraz urządzeń dla przemysłu. Firma oferuje szeroką gamę profesjonalnych urządzeń dla niemal każdego sektora przemysłowego, a także szeroki wybór akcesoriów. Należą do nich: młoty udarowo-obrotowe, narzędzia akumulatorowe, szlifierki kątowe, pilarki, frezarki oraz inne specjalistyczne narzędzia do obróbki drewna, betonu i stali. Firma Hitachi Koki osiągnęła roczne przychody w wysokości około 1,8 miliarda USD w ostatnim roku podatkowym, zatrudniając ok. 6500 pracowników.

