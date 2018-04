OSRAM umacnia biznes systemów cyfrowych

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: czwartek, 05, kwiecień 2018 13:35

Firma OSRAM niedawno przejęła zależną od koncernu Trilux spółkę BAG electronics, by jeszcze bardziej wzmocnić swoje kompetencje w dziedzinie systemów sterowania oświetleniem. To kolejny krok spółki na drodze do przekształcenia jej w firmę innowacyjnych technologii.

BAG specjalizuje się w produkcji systemów oświetlenia LED, tworzy także innowacyjne sterowniki do tzw. oświetlenia HCL (ang. Human Centric Lighting), skoncentrowanego na człowieku. Ten typ biologicznie skutecznego światła może dokonać naturalnego postępu w obszarze oświetlenia dziennego w biurach i budynkach przemysłowych, tworząc zrównoważone i motywujące warunki, korzystne dla pracowników.

Firma z siedzibą w Arnsbergu w Nadrenii Północnej-Westfalii dotychczas wchodziła w skład koncernu Trilux. Na mocy wspólnych ustaleń, po przejęciu 380 pracowników, BAG przeszło do spółki OSRAM. Strony uzgodniły jednocześnie warunki strategicznej, 5-letniej umowy, m.in. na dostawy komponentów z OSRAM do firmy Trilux, które będą wykorzystywane w produktach oświetleniowych, a także minimalną wielkość sprzedaży. W 2017 r. spółka BAG osiągnęła przychody w wysokości ok. 50 mln euro.

Strony postanowiły nie ujawniać szczegółów finansowych dotyczących transakcji, a samo przejęcie muszą jeszcze zatwierdzić właściwe organy ochrony konkurencji.

– Ta transakcja uzupełnia nasze portfolio stateczników elektronicznych przeznaczonych do najnowocześniejszych technologii oświetleniowych – powiedział Wilhelm Nehring, dyrektor generalny działu biznesowego ds. systemów cyfrowych (Digital Systems) w firmie OSRAM. BAG zatrudnia ok. 380 osób, przy czym 40 z nich pracuje w Niemczech. Oprócz sieci sprzedaży w Niemczech firma posiada swoje zakłady produkcyjne na Filipinach.

Przejęcie BAG electronics nie tylko rozszerza portfolio biznesu systemów cyfrowych Osram, lecz także zwiększa możliwości sprzedaży i dystrybucji zarówno w Niemczech, jak i Azji. Oprócz tego zakłady produkcyjne na Filipinach stworzą sprzyjające warunki do zaznaczenia obecności w Azji.

Źródło: OSRAM