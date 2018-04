Szanse dla produktów marki własnej

Import z Chin oraz marki własne mogą stanowić realne zagrożenie dla europejskich producentów elementów instalacji elektrycznych.

Elektroinstalatorzy w Wielkiej Brytanii, Polsce, Belgii, Niemczech oraz Holandii deklarują otwarte podejście dotyczące wykorzystywania marek własnych na potrzeby codziennie świadczonych usług w ciągu najbliższych pięciu lat. Hiszpańscy elektroinstalatorzy mają mniej pozytywne przekonania w tej kwestii.

Potwierdzają to wyniki raportu „Ulubionych marek” za III kwartał 2017 r. przeprowadzonego przez USP Marketing Consultancy w ramach European Electrical Installation Monitor. Zbadano również kwestie dotyczące świadomości, wykorzystania oraz preferencji marki we wszystkich kategoriach produktów. Pod lupę wziętotakże nastawienie do marek własnych oraz zamawianie produktów z Chin. Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1200 elektroinstalatorów.

Perspektywiczne rozwiązania

Elektroinstalatorzy w Wielkiej Brytanii i Polsce chętniej zamawiają produkty z Chin. W odniesieniu do marek własnych ponad połowa elektroinstalatorów w Wielkiej Brytanii zadeklarowała, że jest otwarta na wykorzystywanie marek własnych w swojej pracy. W Polsce ten udział wynosi 42%. W odniesieniu do produktów zamawianych z Chin wynik wahał się w przedziale 40–50%.

