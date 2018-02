Lampy i oprawy LED

Szczegóły Nadrzędna kategoria: Aktualności Opublikowano: środa, 31, styczeń 2018 17:47

Wyniki badań laboratoryjnych produktów oświetleniowych

W ramach Programu Monitorowania Jakości prowadzonego przez ZPSO „POL-LIGHTING” rada programowa wytypowała 32 oprawy oświetleniowe LED o mocy powyżej 25 W (16 typów).

Wyniki badań pokazały, że spośród 16 typów opraw aż 7 (43% przebadanych) opraw LED o mocy >25 W nie spełniało wymagań normy EN–61000-3-2 EMC. W przypadku 6 opraw (12 szt.) poziomy emisji harmonicznych były przekroczone od 109 do 681% (średnia przekroczeń: ok. 300%!). W przypadku 1 oprawy wprowadzający deklarował moc 40 W, w rzeczywistości po badaniu okazało się, że oprawa ma moc ok. 15 W! (tzw. błąd w cechowaniu).

Badanie opraw oświetleniowych LED pięciu firm wprowadzających je na polski ryn ek:

• w przypadku jednej firmy: 83% spośród przebadanych opraw oświetleniowych LED o mocy > 25 W nie spełniało wymagań normy EMC na poziomy harmoniczne prądu (parametr obligatoryjny). Rekordzista po badaniu wykazywał przekroczenie w 5 harmonicznej o 681%!;

• w przypadku innej firmy: 50% opraw nie spełniało wymagań normy EMC;

• dla pozostałych trzech firm przebadane zostały 4 typy opraw (8 szt.) – badanie nie wykazało przekroczeń.

Sankcje

Jeżeli stwierdzono, że wyrób nie spełnia wymagań, a strona postępowania nie przedstawiła dowodów potwierdzających usunięcie niezgodności wyrobu z wymaganiami, wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku, odzyskanie wyrobu, zniszczenie wyrobu lub powiadomienie użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach, organ nadzoru rynku prowadzący postępowanie może, w drodze decyzji:



– nakazać usunięcie niezgodności,

– nakazać wycofanie wyrobu z obrotu lub użytku,

– zakazać udostępniania wyrobu,

– nakazać odzyskanie wyrobu,

– nakazać zniszczenie wyrobu,

– nakazać powiadomienie konsumentów lub innych użytkowników o stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami, określając termin i sposób powiadomienia.

Prezes UKE, zgodnie z nową ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku zwanej dalej Ustawą, ma prawo nakładać na wprowadzającego produkt niespełniający wymagań kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej w wysokości od 5000 do 100 000 zł. Oznacza to, że prezes UKE bez wyroku sądu powszechnego ma możliwość nakładania sankcji na importerów wprowadzających wyrób niezgodny z wymaganiami.

(...)

Pełna wersja artykułu w czasopiśmie Ei 1/2018 oraz na portalu http://wirtualna-czytelnia.sigma-not.pl/wirtualna/start.xhtml