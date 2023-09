Od redakcji 7-8/2023

I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej (KNER’2023) – nauka dla gospodarki

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 11, wrzesień 2023 13:10

W dniu 26 września 2023 r. w Krakowie odbędzie się I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej KNER’2023 – organizowana przez osiem wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej. W toku obrad naukowej refleksji zostaną poddane najważniejsze aspekty transformacji energetycznej. Konferencja wraz z odbywającym się dzień wcześniej VI Forum Energetyki Rozproszonej tworzą I Kongres Energetyki Rozproszonej – miejsce merytorycznej debaty na temat wyzwań energetycznych kraju.

Transformacja energetyczna (TE) i realizowany w jej ramach intensywny rozwój energetyki rozproszonej (w tym odnawialnej) są nieuniknione. Przedmiotem rozważań może być natomiast tempo tego procesu. Jest on motywowany zarówno europejską, jak i krajową polityką energetyczną, ale także obiektywnymi czynnikami sprzyjającymi poprawie efektywności energetycznej (w skali pojedynczych gospodarstw domowych, lokalnych społeczności i smart city), rozwojem transportu elektrycznego (prywatnego oraz – w jeszcze większym stopniu – publicznego), „pasywnym” budownictwem itp. W centrum procesu transformacji energetyki stoi obecnie świadomy odbiorca wyznaczający jej kierunki i decydujący o skali TE, wyposażony w nowoczesne narzędzia oraz nowe oczekiwania, np. dotyczące tego, z jakich źródeł energia ma pochodzić. On sam, w oparciu o własny rachunek ekonomiczny, podejmuje decyzję o inwestowaniu w coraz tańsze źródła energii.

Jak zauważa prof. Ryszard Sroka, przewodniczący konferencji KNER’2023:

Fundamentem transformacji energetycznej i gwarancją jej sukcesu są niewątpliwie wiedza i kompetencje realizatorów. W ostatnich dwóch dekadach na polskich uczelniach oraz w instytutach naukowych i firmowych prowadzone są badania dotyczące szeroko rozumianej energetyki rozproszonej. Zrealizowano w tym obszarze wiele ważnych projektów, stworzono również praktyczne instalacje będące przykładem dobrych praktyk inżynierskich, które przynoszą wymierne korzyści inwestorom i zwiększają grono zwolenników nowego energetycznego ładu. Warto je promować, mogą bowiem zmniejszyć obawy o to, jak nowe technologie wpływają na niezawodność i jakość dostawy energii. Rozwój energetyki rozproszonej wymaga upowszechniania wiedzy i budowy systemu edukacji na wszystkich poziomach – od podstawowego, niezbędnego do pozyskania społecznej akceptacji tej formy zaspakajania potrzeb energetycznych, po ekspercki, uniwersytecki – gwarantujący poprawność techniczną podejmowanych decyzji i ekonomiczną opłacalność ich efektów. Cel ten powinien być realizowany m.in. przez takie inicjatywy jak I Konferencja Naukowa Energetyki Rozproszonej. O randze wydarzenia i jego doniosłości dla rozwijania i popularyzowania wiedzy na temat ER niech świadczy patronat honorowy dwóch jednostek Polskiej Akademii Nauk: Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Komitetu Problemów Energetyki PAN.

Wiodącymi tematami obrad konferencyjnych, prowadzonych w ramach równoległych sesji, będą m.in.:

współpraca RZE z siecią zasilającą,

odzyskiwanie energii z otoczenia (energy harvesting),

geotermia oraz podziemne magazynowanie energii i ciepła,

geotermia płytka i głęboka,

metan z pokładów węgla,

paliwa z odpadów i ciepło odpadowe,

magazynowanie i konwersja energii,

wyceny energetycznych projektów inwestycyjnych (opłacalność i ryzyko).

Oprócz tradycyjnej prezentacji referatów przewidziana jest również sesja posterowa. Zgłoszone artykuły, które uzyskały pozytywną ocenę zespołu recenzentów, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych, a wybrane, szczególnie cenne prace, po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Naukowego będą kierowane do publikacji w wysoko punktowanych czasopismach.

Wydarzeniem towarzyszącym I KER są warsztaty zaplanowane na niedzielę 24 września. Programy poszczególnych szkoleń zostały opracowane przez naukowców AGH i stanowią praktyczne uzupełnienie obrad konferencyjnych. Tutoriale są skierowane do wszystkich osób działających w branżach związanych z energetyką rozproszoną. Istnieje możliwość uczestnictwa stacjonarnego lub zdalnego, liczba miejsc jest ograniczona.

Organizatorami konferencji naukowej są Wydziały AGH w Krakowie:

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Wydział Energetyki i Paliw

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Matematyki Stosowanej

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

Na stronie internetowej https://kongres.energetyka-rozproszona.pl/ znajdują się informacje o wszystkich wydarzeniach odbywających się w ramach KER. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i do rejestracji na wybrane punkty programu. Wszelkie pytania prosimy zgłaszać pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Źródło: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie