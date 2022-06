Od redakcji 5/2022

Signify dla zrównoważonego rozwoju

poniedziałek, 09, maj 2022

Signify dołącza do trzeciej edycji programu Climate Leadership. Partnerstwo z Centrum UNEP/GRID-Warszawa to kolejny, naturalny krok na drodze firmy. Dawniej Philips Lighting, obecnie od czterech już lat Signify, nieustannie kontynuuje misję zrównoważonego rozwoju i uwalnia niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego świata.

Climate Leadership to program organizowany przez UNEP/GRID-Warszawa, organizację, która zajmuje się propagowaniem postaw odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Zarówno ta, jak i wcześniejsze edycje mają na celu m. in. wspieranie działań, które przybliżają firmy do osiągnięcia neutralności węglowej. I choć samą neutralność węglową Signify osiągnęła już w 2020 r., idea zrównoważonego rozwoju przyświeca wszystkim celom firmy. Dołączając do programu Climate Leadership, Signify planuje skupić się na propagowaniu wiedzy m.in. na temat efektywności energetycznej i korzyści, jakie może przynieść wymiana oświetlenia na nowoczesne energooszczędne systemy, a także rozwiązań oświetleniowych wpisujących się w gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz ważności deklaracji środowiskowych. Tematy te zostaną poruszone podczas trwania 3. edycji programu Climate Leadership.

Źródło: SIGNIFY POLSKA