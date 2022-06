Od redakcji 5/2022

APEL SEP

Energetycy lwowscy z Zakładu Energetycznego we Lwowie PrSA „Lvivobłenenergo” zwrócili się do SEP z prośbą i apelem o podjęcie wspólnych działań w zakresie koordynacji dostaw materiałów i urządzeń potrzebnych do naprawy zerwanych sieci i wymiany uszkodzonych urządzeń.

W związku z powyższym SEP zwraca się z gorącym apelem o rozważenie możliwości nieodpłatnego przekazania np. linek energetycznych nieizolowanych i izolowanych, kabli, izolatorów, rozłączników itp. Mogą to być materiały nowe, ale nie wykorzystane w polskiej energetyce, jak i materiały używane, ale w dobrym stanie technicznym, nadające się do dalszego montażu i użytkowania. Stowarzyszenie Elektryków Polskich deklaruje we współpracy z ukraińskimi energetykami koordynację dostaw przekazanych materiałów do najbardziej potrzebujących miejsc.

Źródło: SEP