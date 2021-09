Od redakcji 8/2021

Szanowni Państwo,

Postępujące zmiany klimatyczne to palący problem, który skłania przedsiębiorców, polityków, naukowców i inżynierów na całym świecie do podejmowania działań w zakresie wdrażania mechanizmów służących energooszczędności. Oszczędność energii wpływa na efektywność energetyczną, którą określa się jako stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii, czyli jest to zależność między energią uzyskaną a doprowadzoną.