Od redakcji 3/2021

Piknik OZE TAURONU

Szczegóły Opublikowano: poniedziałek, 19, kwiecień 2021 14:36

Firma TAURON we współpracy z uczelniami technicznymi przeprowadzi porównawcze badania inwerterów stosowanych w mikroinstalacjach OZE. Jest to nowatorska inicjatywa na skalę europejską. Wyniki badań zostaną przedstawione podczas Pikniku planowanego na 16–17 czerwca br. Publikację raportu zaplanowano w III kw. br.



Zaproszenie do udziału w Pikniku OZE skierowane zostało do wszystkich producentów spełniających kryteria techniczne, którzy chcieli czasowo udostępnić do badania komponenty instalacji PV. Producenci i dostawcy inwerterów fotowoltaicznych mogli zgłaszać swoje urządzenia do 15 marca br. W tym terminie deklaracje przekazania inwerterów nadesłały 22 podmioty, tj. producenci, dystrybutorzy urządzeń oraz firmy instalatorskie. Łącznie zadeklarowano przekazanie do badania kilkudziesięciu modeli urządzeń jedno- i trójfazowych.

Badania prowadzą pracownicy naukowi Akademii Górniczo-Hutniczej oraz innych uczelni technicznych z południa Polski. Badania inwerterów są wykonywane w trzech obszarach: sprawności elektrycznej, kompatybilności elektromagnetycznej oraz dotrzymania warunków technicznych regulujących współpracę mikroinstalacji z elektroenergetyczną siecią dystrybucyjną, uwzględniających wymagania kodeksu sieciowego, instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz stosownych norm.

Wyniki badań zostaną przedstawione podczas części seminaryjnej Pikniku, planowanej na 16–17 czerwca br. Publikacja zbiorczego raportu z uzyskanych wyników planowana jest na III kw. br.

Badania inwerterów będą prowadzone w laboratoryjnych warunkach. Jest to możliwe m.in. dzięki zrealizowanej przed kilku laty wspólnej inicjatywie TAURON Dystrybucja i AGH. Chodzi o Laboratorium Jakości Energii, które powstało w Centrum Energetyki Akademii Górniczo-Hutniczej przy współudziale firmy i uczelni.

W piknik są zaangażowani: Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechniki: Częstochowska, Opolska, Śląska i Wrocławska.

Piknik OZE to już trzecie wydarzenie tego typu. Poprzednie edycje wydarzenia obejmowały badania porównawcze analizatorów jakości energii elektrycznej oraz inteligentnych liczników energii elektrycznej.

– Odnotowujemy dynamiczny i duży wzrost instalacji fotowoltaicznych przyłączanych do naszej sieci dystrybucyjnej. Ich tak duży przyrost wpływa na pracę i parametry sieci elektroenergetycznej. Jako dostawca energii odpowiadamy za jakość energii elektrycznej dostarczanej klientom oraz za odbiór energii wprowadzanej do naszej sieci. W związku z tym, w trosce o jakość usługi dystrybucyjnej postanowiliśmy dokonać oceny urządzeń, które współpracują lub mogą współpracować z naszą siecią – mówi Robert Zasina, prezes TAURON Dystrybucja. – Dzięki wydarzeniu pozyskamy wiedzę, czy poszczególne urządzenia przyłączane do naszej sieci spełniają normy i wymagania, a w związku z tym, w jakim stopniu mogą oddziaływać pozytywnie lub negatywnie na sieć dystrybucyjną. Wiedza ta będzie dużym wsparciem przy działaniach poprawiających współpracę sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacjami, nawet w przypadku ich dużego nasycenia. W naszej opinii wyniki badań powinny też zbudować wśród prosumentów świadomość, jak istotny jest właściwy dobór urządzeń zarówno dla pracy sieci, jak i dla nich samych, jako konsumentów energii o wymaganych, prawidłowych parametrach technicznych – wyjaśnia prezes Zasina.

Źródło: TAURON Dystrybucja SA